Muere Michael Byrne, actor de 'Indiana Jones', 'Harry Potter' o 'Braveheart', a los 82 años

Celia Molina 01 JUL 2026 - 13:45h.

El diario británico 'The Guardian' ha confirmado la muerte del actor Michael Byrne, conocido por sus papeles secundarios de villano

Indiana Jones y Tapón, emotivo reencuentro casi 40 años después

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El diario británico 'The Guardian' ha confirmado la muerte del actor Michael Byrne, sin que se haya revelado ni la causa ni el lugar exacto del fallecimiento. Los cinéfilos recordaran bien a este intérprete por haber desempeñado pequeños (pero memorables) papeles de villanos en películas como 'Braveheart', donde dio vida al cruel soldado inglés que intenta violar a Murron y cuya huida y muerte desencadena la histórica lucha de William Wallace.

Su nacionalidad europea (nació en Hampstead) y sus ojos azules le valieron también para interpretar en Indiana Jones a Ernst Vogel, el coronel nazi cuya máxima ambición era beber del Santo Grial. También participó en la saga de 'Harry Potter', con su papel de la versión anciana del mago oscuro Gellert Grindelwald en la película 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1'.

En dicho film actuó junto a Ralph Fiennes en una escena clave: dentro de la celda de la prisión de Nurmengard,donde fue interrogado y amenazado por Lord Voldemort para que le revelara la ubicación de la Varita de Saúco.

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Su exmujer le cuidó hasta el último momento

Nacido en Londres en 1943, hijo de madre soltera, Byrne se formó como actor en la Central School of Speech and Drama. Comenzó a aparecer en papeles como actor invitado en televisión en la década de 1960. También empezó a trabajar de forma habitual en el teatro, primero con la compañía itinerante Arena (donde conoció a la que más tarde sería su esposa) y después con la Compañía Nacional de Teatro de Laurence Olivier en el Old Vic Theatre de Londres.

Posteriormente, se llevó todo el protagonismo en 'El buen padre' (1985), junto a Anthony Hopkins; en 'La última cruzada', junto a Harrison Ford y Sean Connery; en 'Braveheart' (1995), junto a Mel Gibson y en 'Gangs of New York' (2002) junto a Leonardo DiCaprio. En 'El mañana nunca muere', de 1997, Byrne interpretó al almirante Kelly junto al James Bond de Pierce Brosnan, por lo que podemos afirmar que fue un actor secundario que se codeó con las grandes estrellas de Hollywood.

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A la espera de que la autopsia revela las causas de su muerte, a Michael Byrne, de 82 años, le sobreviven su exmujer, Carole Nimmons - de quien The Guardian dice que "le cuidó en los últimos momentos de su vida"-, sus hijas Tara y Bryony, y sus nietos Tom, Chloe y Jasmine.