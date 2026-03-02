Lidia González 02 MAR 2026 - 14:07h.

La concursante de ‘Supervivientes’ habla de los términos que ha acordado con Sergio sobre su relación mientras ella esté en Honduras

Sergio, novio de Claudia Chacón, contesta a Gilbert tras llamarlo “sumiso”

Claudia Chacón está enfrentándose a la cuenta atrás para vivir su próximo reto profesional, algo que le hace mucha ilusión, pero también para dejar atrás algunas cosas muy importantes para ella. Después de abrir las puertas de su casa, la concursante de ‘Superviviente’ habla del futuro de su relación con Sergio tras su participación en Honduras. La influencer se sincera como nunca frente a las cámaras y explica cómo se siente al respecto. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido compartir con sus seguidores los términos que ha acordado con Sergio sobre su relación mientras ella no esté y el pacto al que han llegado. Después de presentar a su nueva ilusión, la influencer explica en qué punto se encuentra su noviazgo antes de esta gran aventura profesional: “Haz siempre lo que sientes”.

“Confió en ti, pero sé cómo eres”, comienza asegurando la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad junto a Sergio para confesare y explicar la importante conversación a la que se van a enfrentar tras su regreso de Honduras. Más sinceros que nunca, cuentan cómo van a afrontar estar separados durante tanto tiempo.

Capítulo completo: Claudia Chacón habla de su participación en ‘Supervivientes’

Claudia Chacón se dirige a Honduras y no ha podido hacerlo sin despedirse por todo lo alto. La creadora de contenido habla de su participación en ‘Supervivientes’ y no ha dudado en sincerarse sobre lo que espera de esta experiencia. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo se ha preparado para el nuevo reality y le ha mandado un mensaje muy directo a Gerard Arias, una persona de su pasado con quien va a compartir la experiencia. ¡Dale al play y no te pierdas nada!