Antía Troncoso 04 JUL 2026 - 01:27h.

Laura Matamoros reacciona al duró testimonio que contó Makoke sobre su relación con su padre y carga duramente contra ella

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Tras el dulce 'sí, quiero' de Makoke con su novio Gonzalo, Laura Matamoros, exhijastra de la colaboradora de televisión, presencia en '¡De viernes!' el duro testimonio en el que Makoke recuerda uno de los episodios más duros de su vida. Un suceso que tuvo lugar durante su relación con Kiko Matamoros, padre de Laura.

Hace unas semanas, Makoke desvelaba el durísimo episodio que vivió junto al padre de su hija Anita durante una salida nocturna, en la que Kiko perdió por completo los nervios motivado, una vez más, por los celos. "Uno le llama cornudo. Se fue para él, se enzarzaron, al otro le echaron. Ese día fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí", contó.

La reacción de Laura al testimonio de Makoke

En el plató del programa, tras ver el testimonio de Makoke, Laura Matamoros se pronuncia con contundencia: "Es la madre de mi hermana por eso debería tenerle un respeto, pero igual que ella debería tener un respeto a los hermanos de su hermana y al que ha sido su marido durante tanto tiempo".

"En su relación no me voy a meter. Me es indiferente porque cada uno lo ha hecho mal, pero me parece muy mal pisar de la mano que te ha dado de comer durante tanto tiempo y que te ha posicionado donde estás", declara la hija de Kiko Matamoros sobre Makoke.

"Me parece lamentable", añade Laura Matamoros, que seguidamente aclara: "No quiero seguir incendiando algo que para mí está muy mal". Asimismo, la invitada lanza una pulla a Makoke al insinuar que ha hablado públicamente de este tema para beneficiarse económicamente de ello: "Después de tanto tiempo que se siente a decir esas barbaridades de mi padre sin venir a cuento. ¿Para qué? ¿Para subir la facturación de la boda? ¿Para casarse necesita sentar a hablar de mi padre?"