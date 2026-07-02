Lidia González 02 JUL 2026 - 17:40h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad sobre su encuentro con Christian tras su separación

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Mar Ruiz ha querido ser muy honesta con todos sus seguidores a la hora de hablar de su vida sentimental y de lo que ha pasado realmente. Después de hablar de la ictiofobia que padeció durante muchos años, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela que ha tenido una recaída con Christian tras romper su relación. La influencer se sienta frente a las cámaras para explicar todo lo que ha pasado y despejar todas las dudas. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Hemos seguido manteniendo el contacto”, comienza contando. La creadora de contenido ha querido contar toda la verdad sobre su relación y lo que ha sucedido tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. La influencer admite que ha vuelto a verse con su expareja y cuenta todos los detalles al respecto: “Necesitaba apoyo y hubo una recaída”. Además, la mallorquina, que ha desvelado su nivel de estudios, cuenta la conversación que mantuvo con él tras lo sucedido.

La exparticipante de ‘LIDLT’ se derrumba al hablar de su ruptura con Christian

Mar Ruiz no ha podido contener las lágrimas a la hora de contar todo lo que ha pasado desde que acabase su paso por ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido se derrumba al hablar de su ruptura con Christian y cómo llegó a esta situación límite. Muy afectada, explica cómo fue el momento en el que tomó la decisión.

Mar Ruiz habla del cambio de actitud de Christian tras su ruptura

Mar Ruiz también ha querido hablar del punto actual en el que se encuentra su relación con el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ahora que ha pasado un tiempo. La creadora de contenido habla del cambio de actitud de Christian tras su ruptura y confiesa si está dispuesta a darse una segunda oportunidad con él. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, exclusiva, para Mediaset Infintiy!