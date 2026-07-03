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Jorge Javier Vázquez daba comienzo al último programa de esta temporada de ‘El diario de Jorge’ antes del parón por las vacaciones, donde contaba con 14 de los protagonistas que a lo largo del curso nos han sorprendido y llegaban para graduarse.

Fina, de 90 años, era una de ellas, la que hace tiempo estuviera en nuestro programa para buscar el amor, aunque tenía claro que solo quería compañía y “no roce”.

Nuestro presentador le daba la bienvenida y Fina le contaba cómo ha sido buscar a este compañero de vida y ella lo explicaba en plató. Como también contaba que se ha hecho popular a raíz de salir en nuestro programa: "Me ven por la calle y me preguntan cuándo voy a salir otra vez, pero también hay alguno que no le gustan esas cosas".

En medio de esta conversación entre los dos en plató en el que no faltaban las risas, nuestro presentador y la invitada se daban cuenta de que tenían una coincidencia entre ellos: "Yo también, a ver si voy a ser yo tu amigo". ¡Dale al 'play' al vídeo para descubrir de qué se trata!

Por último, Jorge Javier Vázquez le entregaba el diploma, después de haber estado en tres ocasiones en nuestro programa, por la 'risa más contagiosa', algo que le hacía una especial ilusión y por lo que se llevaba el aplauso de todo el plató.