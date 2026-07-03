Antía Troncoso 03 JUL 2026 - 23:36h.

Rocío Flores se muestra contundente al opinar sobre el documental sobre su abuela, Rocío Jurado, producido por su madre

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Rocío Flores se sienta en el plató de '¡De viernes!' tras el lanzamiento del documental sobre su abuela, 'La más grande', producido por su madre Rocío Carrasco y el cual ha vuelto a reavivar la polémica familiar. La nieta de Rocío Jurado se pronuncia por primera vez sobre este tema después de haberlo visto los primeros capítulos y expresa sus dudas respecto a los manuscritos que han servido como hilo conductor del mismo.

En el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, la nieta de Rocío Jurado opina con sinceridad sobre el documental: "Ojalá hubiese hecho mi madre este documental hace seis años en vez de haber hecho el documental que ha destruido la imagen de toda mi familia. Ojalá lo hubiese hecho porque era lo que se merecía mi abuela, un homenaje de este tipo a su vida artística".

"Me hubiese gustado que se hubiesen enseñado de su puño y letra"

Pese a que este documental le ha parecido un buen homenaje a la vida de su abuela, Rocío Flores critica la ausencia de figuras muy importantes en la vida de la cantante, como Amador Mohedano y Gloria Camila. También, la nieta de 'La más grande' ha cuestionado la supuesta autobiografía de la vida de 'La más grande', que, según Rocío Carrasco, su madre le dio tras la muerte de su padre y los cuales han servido como base para la creación del documental.

Respecto a esto, Rocío Flores señala: "No termino de entenderlo. En el primer documental nunca se menciona nada de esto", dice la hija la invitada, que además asegura que "sus tíos nunca vieron escribiendo a su abuela". "Como espectadora y nieta, me hubiese gustado que, ya que se dice que es una autobiografía de su puño y letra, que eso se hubiese enseñado al público. Para que pudiésemos ver su letra. No lo entiendo".