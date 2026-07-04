Antía Troncoso 04 JUL 2026 - 03:15h.

Claudia Chacón se rompe por completo al recordar su dura infancia, marcada por los problemas con el alcohol de sus padres

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Claudia Chacón se abre en canal en '¡De viernes!' La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera como nunca respecto a los episodios más duros de su vida, comenzando por su complicada infancia, la cual estuvo marcada por los problemas con el alcohol que tuvieron sus padres. La famosa se rompe por completo al contar cómo le afectó esta delicada situación y en qué punto está ahora la relación con sus padres.

Mediante una sesión de terapia, Claudia Chacón ha podido viajar a diferentes momentos de su vida para cerrar viejas heridas que aún no han cicatrizado. Por primera vez, Claudia ha hablado sobre la adicción al alcohol que tuvieron sus padres cuando ella era pequeña:

"No era capaz de verbalizarlo ni asumir que mis padres tenían un problema y, quizás, vendía todo lo contrario", cuenta Claudia. También, la influencer explica cómo debido a esta situación se sentía en la obligación de ser fuerte: "Para mí era impensable llorar enfrente de mi madre. En muchas ocasiones me sentía la madre de mi madre".

Claudia se rompe al hablar de los problemas de sus padres con el alcohol

Claudia siente que este problema hizo que tuviese miedo a estar sola: "Es un miedo que se ha reflejado luego en todas mis relaciones". Entre lágrimas, Claudia asegura sentir que se ha quitado un peso de encima al contar esta faceta de su vida: "Me siento orgullosa de verbalizarlo porque nunca pensé que fuera capaz. Incluso con mis parejas lo escondía".

Pese a ello, la exsuperviviente ha querido poner en valor el esfuerzo de sus padres por salir adelante: "Mi padre nunca ha dejado de trabajar, nunca me ha faltado de nada. Lo último que quiero es que mis padres se sientan atacados porque yo sé que lo han hecho todo lo mejor que han podido. Me ha costado mucho tiempo decir que tienen un problema y que están siendo muy fuertes y valientes de poner de su parte para salir de ahí".

Claudia se sincera sobre el trastorno alimenticio que sufrió

Continuando con su sesión de terapia, Claudia Chacón se ha puesto frente a un espejo para hablar sobre el trastorno alimenticio que sufrió e inseguridades físicas que la atormentaron durante gran parte de su vida: "Estar delgada era lo que quería y en mi cabeza era "pues no comas".

La famosa explica que este problema vino derivado de su necesidad de ser validada y deseada por los hombres: "Era como que le tenía que gustar a todos los chicos porque así me siento guapa". Asimismo, Claudia Chacón ha recordado su primera relación, que define como tóxica.