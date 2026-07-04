Laura Matamoros explota contra Karmele Marchante por acusarla de "blanquear" a su padre: "Eres una sinvergüenza"
Laura Matamoros protagoniza un momento de tensión con Karmele Marchante en el plató de '¡De viernes!': "Te encanta ir de víctima"
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Laura Matamoros protagoniza un tenso momento en el plató de '¡De viernes!' con Karmele Marchante. Un confrontamiento que ha ocurrido después de que la hija de Kiko Matamoros cargase duramente contra Makoke por "después de tanto tiempo" haber compartido públicamente hace unas semanas los detalles de un durísimo episodio que esta vivió durante su relación con su padre.
"En su relación no me voy a meter. Me es indiferente porque cada uno lo ha hecho mal, pero me parece muy mal pisar de la mano que te ha dado de comer durante tanto tiempo y que te ha posicionado donde estás", fueron las palabras que Laura Matamoros le dedicó a quien una vez fue su madrastra.
Karmele a Laura Matamoros: "No entiendo cómo blanqueas a tu padre"
Sorprendida por las palabras de Laura Matamoros en defensa de su padre tras escuchar el testimonio que compartió Makoke sobre "uno de los días más duros de su vida", en el que, según la madre de Anita Matamoros, Kiko perdió completamente los nervios, Karmele Marchante se ha dirigido a Laura con las siguientes palabras:
"No entiendo, Laura, cómo blanqueas a tu padre ahora". Una afirmación por parte de la colaboradora que no han sentado nada bien a Laura Matamoros, quien no ha tardado en responderle con firmeza: "Para empezar, es mi padre. Son sus actos y su responsabilidad. A mí no me tienes que decir por qué blanqueo o no blanqueo a mi padre porque a ti también te encanta ir de víctima".
Karmele Marchante no se ha quedado callada y ha contestado a Laura con un nuevo reproche: "No puedo entender que una mujer como tú no esté afín con otra mujer maltratada, que lo puedo decir perfectamente puesto que, además, ella lo relató muy bien". "Eres una sinvergüenza", ha espetado la hija de Kiko Matamoros.
"Te estoy relatando una cosa y no te estoy insultando. No tienes por qué insultarme a mí", se ha quejado Karmele Marchant, pero Laura Matamoros no se ha bajado del carro y ha explotado contra ella: "Me parece una sinvergonzonería lo que acabas de hacer. Aparte, la primera que va de víctima siempre has sido tú, Karmele".