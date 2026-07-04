Maitena Berrueco 04 JUL 2026 - 05:30h.

Las reacciones que ha generado el vídeo lleno de insultos y comentarios machistas no tienen desperdicio

El vídeo viral de una 'tiktoker' con la lista de tópicos a los que se ha enfrentado por ser vasca

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San SebastiánEl creador de contenido, aunque este contenido destile machismo y misoginia, Hugo López (@hugo_damaso_sspirit) la ha vuelto a liar en redes con un vídeo repleto de descalificaciones, insultos y generalizaciones varias para referirse a las mujeres de Euskadi. A continuación, replicaremos por escrito algunas de las ‘lindezas’ que salen de la boca de este individuo, únicamente para poner en valor, la reacción de las redes sociales que no han dudado en ponerle en su sitio.

Arranca la grabación anunciando su intención de cambiar de ciudad, es decir mudarse de Donostia, donde al parecer reside el tal Hugo. La razón, sin duda, es de peso: “Las mujeres vascas son feas con ganas, parecen jabalíes”; “Hay mucho tocinillo”; con caras, atención, “que espantan” y, en un alarde de originalidad, tira del manido, “flequillo tipo hacha”. Así son las vascas, todas sin excepción, señores.

Pero, por si no fuera suficiente, él que debe saber mucho de eso, dice que son “retrogradas” y añade al listado delitos como ser “infantiles, independentistas y feministas”. Todo eso sería un pecado venial, según la moralidad de este individuo, si no abrieran la boca, pero es que cuando las mujeres de Euskadi hablan “son repugnantes”. Además, “hay mucha lesbiana por mi zona y es que cuando las cabezas no funcionan bien, pasa eso”, añade sin ruborizarse.

"Ni se os ocurra venir al País Vasco"

El creador de este incalificable vídeo aconseja a los “chavales, a los hombres de la península, de España” que “ni se os ocurra venir al País Vasco”. No sea que alguno de su género se mueva de su ciudad natal por algo más que ligar. Si ese es su único cometido en la vida, él les advierte de que “aquí las mujeres son de 5.0, no hay notables ni sobresalientes”, y para que no le acusen de generalizar, puntualiza “hay tres contadas que se salvan y dos ya están casadas”.

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El norte, dice Hugo cual personaje de Juego de Tronos, es un territorio idóneo para hacer negocios, porque tirando de estereotipo, “somos gente cumplidora y de palabra”, por lo visto no como “de Madrid para abajo”, donde “hacer negocio, complicadillo”, dice. Eso sí en esa franja peninsular, tal vez, no sean cumplidores ni de palabra, pero oye, en su opinión, “las mujeres sí merecen la pena, porque se cuidan más, tienen más salero, son más abiertas y menos feministas”. Y así las cosas, Hugo está dispuesto a mudarse a, por ejemplo, “Marbella, ¿me recibes?”.

¿Este orangután de qué árbol se ha caído?

Tras semejante sarta de estereotipos, insultos y descalificaciones enlatadas en un vídeo, las reacciones no se han hecho esperar. La indignación ha cundido entre muchas y muchos usuarios de las redes sociales que no han dudado en ponerle en su sitio, con buenas dosis de ingenio y una pizca de retranca: “Hay que darle la razón en algo, que los que piensen como él no vengan a Euskadi, que el cupo de subnormales ya lo cubrimos con especímenes autóctonos como este”, ¿Este orangután de qué árbol se ha caído?”, “Lo mismo no hay tanta lesbiana como cree y esa la excusa que le sueltan para no arrimarse a un pibe así ni con un palo”, “Sobreviviremos a tu opinión” o “Se te nota resentido”, son algunos de ellos.

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Pero hay más, porque hay que reconocer que este individuo ha logrado hermanar a mujeres de los cuatro puntos cardinales de la península. Mujeres de fuera de Euskadi que no se han quedado indiferentes ante tanto machismo: “Aquí en el sur no te estamos esperando para nada. Ni vengas, mejor tómate una vacaciones largas” y “A Galicia tampoco vengas porque realmente somos también orcos del inframundo”.