Equipo Outdoor 04 JUL 2026 - 09:00h.

La hija de Makoke llevaba dos meses con las tachuelas y la herramienta en casa sin encontrar una tarde libre para ponerse con ello

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Cuando no estás preparando la boda de tu madre en Ibiza, hay tiempo para otras cosas. Anita Matamoros ha dedicado por fin una tarde a un proyecto que llevaba dos meses esperando en un cajón: customizar sus propias chanclas de playa con estrellas y tachuelas. Lo ha subido a redes y el resultado ha terminado, casi de inmediato, en la lista de deseos de Dulceida.

La influencer, que este año fue una de las españolas más comentadas en Coachella, compartía esta semana un reel con el proceso completo: unas chanclas rojas lisas que, en media hora, se han convertido en una pieza con identidad propia gracias a adornos metálicos colocados de forma asimétrica. Además, ha reconocido que lleva dos meses con la herramienta y las tachuelas en casa sin encontrar una tarde libre para ponerse con ello.

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La herramienta protagonista del proceso es un sacabocados que permite hacer los agujeros por donde van los adornos metálicos, sin pegamento ni costura y sin dañar la suela. Anita explica en el vídeo, donde muestra el proceso paso a paso, que vio el diseño en una colaboración de una marca el año pasado y decidió reinterpretarlo a su estilo: "He intentado imitarla pero un poco a mi manera. Le he puesto las estrellas, que estaba obsesionada, y las tachuelas de forma asimétrica".

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La distribución irregular de los elementos es precisamente lo que da al resultado un aspecto menos comercial y más personal. El rojo de las chanclas contrasta con el acabado dorado de las tachuelas y las estrellas, y el volumen del conjunto es el justo para que la pieza se note sin recargar el look.

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El resultado funciona igual con un vestido de verano que con unos vaqueros. Media hora de trabajo, materiales de bajo coste y un resultado que cualquiera puede replicar en casa con los mismos materiales y sin experiencia previa.

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Las reacciones en comentarios llegaron rápido. Dulceida fue la primera en apuntarse a la lista de espera: "Amo, ¿me haces unas? Jajajaja". Y Makoke, recién casada, no tardó en dejar su veredicto: "Me encantan". Cuando la madre es la primera fan del resultado, algo habrá salido bien.

El DIY de calzado lleva temporadas siendo tendencia en verano, pero rara vez con un proceso tan accesible y un resultado tan limpio. La clave de Anita no está solo en el diseño, sino en haber simplificado al máximo la técnica: sacabocados, tachuelas, media hora. Sin más.