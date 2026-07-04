Carla Flila hace realidad uno de sus mayores sueños en el Orgullo de Madrid

Natalia Sette 04 JUL 2026 - 10:00h.

La influencer comparte con sus seguidores un logro que ha conseguido y del que se siente especialmente orgullosa

Carla Flila explica cómo se encuentra tras su ruptura con Nagore Robles

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Carla Flila siempre se ha caracterizado por utilizar su altavoz de casi un millón de seguidores para visibilizar realidades que van mucho más allá de los posados perfectos . La creadora de contenido pertenece con orgullo al colectivo LGTBIQ+ y, tras sus conocidas relaciones sentimentales con mujeres, nunca ha tenido reparos en hablar sobre su orientación sexual. Ahora, hace realidad uno de sus mayores sueños en el Orgullo de Madrid.

Aunque descubrió que era lesbiana a los 17 años al darse cuenta de que en las ficciones siempre se fijaba en los personajes femeninos, el camino no siempre fue fácil debido a la soledad e incomprensión que sintió durante su infancia y adolescencia por el simple hecho de "no encajar dentro de lo que la gente considera como normal".

Precisamente, esa antigua herida emocional se ha transformado ahora en el motor de la que promete ser la noticia más importante de su trayectoria profesional y personal. Incapaz de contener la emoción por más tiempo, la influencer ha recurrido a sus redes sociales para compartir la increíble comunidad.

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“Voy a decirlo porque no me aguanto más. Quería que fuera una sorpresa, pero llevo semanas guardándomelo y ya no puedo más”, ha comenzado desvelando con el corazón en un puño. Con el entusiasmo propio de quien ve un sueño cumplirse, ha anunciado su gran triunfo: “Este sábado 4 de julio cumplo uno de mis mayores sueños: voy a tener mi propia carroza en el Orgullo de Madrid con mi proyecto ‘Les Dones’”.

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'Les Dones' es la iniciativa más íntima y humana de Carla Flila, un movimiento que nació con el firme propósito de fusionar la nutrición y la salud hormonal. Este refugio digital y presencial busca forjar una red de seguridad basada en la sororidad, evitando que otras mujeres o adolescentes experimenten el aislamiento que ella misma sufrió en el pasado.

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Ahora, este bonito espacio interactivo dará el salto definitivo a las calles de la capital en una de las manifestaciones más multitudinarias del mundo, consolidándose como un espacio seguro para todas aquellas que decidan sumarse a la cita festiva y reivindicativa.

Para la catalana, el logro es doblemente gratificante no solo por tener presencia propia en el desfile, sino por la privilegiada posición que le han otorgado en el recorrido. “Una carroza llena de mujeres increíbles a las que admiro y de una comunidad que hemos construido entre todas. Y, además, voy a ser la segunda carroza en abrir el Orgullo”, ha explicado conmovida.

“Solo decirlo me pone la piel de gallina. Todavía no me lo creo. Gracias por hacer posible que un sueño como este sea una realidad. Nos vemos el sábado”, ha concluido pletórica, demostrando que ha encontrado su verdadero propósito de vida ayudando a las mujeres y liderando un movimiento que le hace especial ilusión.