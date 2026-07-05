Berto González 05 JUL 2026 - 09:01h.

El salón del exconcursante de 'Supervivientes', de puro estilo andaluz, destaca por su gran librería, sus esculturas y sus recuerdos familiares

Los tres hijos y la mujer de José Manuel Soto: la familia que da sentido a su vida dentro y fuera de los focos

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El paso de José Manuel Soto por los Cayos Cochinos ha sorprendido tanto a sus seguidores como a su familia, y ha dejado una profunda huella en la audiencia debido a su increíble capacidad de resistencia en condiciones extremas. Tras experimentar las exigencias físicas de la isla, el exconcursante de 'Supervivientes' ha regresado a su tierra natal para reponer fuerzas y alejarse de las cámaras de televisión.

El músico ha encontrado su espacio idóneo para descansar en su casa de Sevilla, una vivienda puramente andaluza que destaca por su marcado estilo tradicional y su decoración señorial. En esta vivienda, rodeado por su círculo más íntimo, es donde el artista ha retomado su día a día después de su aventura en Honduras, siendo un reflejo fiel tanto de su personalidad como de las raíces del cantautor.

La participación de José Manuel Soto en 'Supervivientes' culminó con su clasificación para la gran final del reality. A lo largo del programa, el cantante andaluz demostró que la edad no supone ninguna barrera para salir adelante frente a las complicaciones de la naturaleza o ante cualquier reto complicado que una persona decida proponerse en la vida. Su paso por los Cayos se convirtió en una muestra clara de fuerza física y mental ante las cámaras.

Una vez terminado este largo periplo, el músico decidió volver a Sevilla para descansar y resguardarse junto a los suyos en su casa familiar situada en Heliópolis. José Manuel Soto comparte su día a día con su esposa, Pilar Parejo, y está muy unido a sus tres hijos, Jaime, Marcos y Rocío. La familia aprovecha los rincones de su hogar para organizar veladas musicales, reuniones con amigos y comidas informales con la familia que devuelven al artista la tranquilidad que tanto necesita.

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El salón de José Manuel Soto: librerías a medida y devoción rociera

El salón de la casa de José Manuel Soto destaca por su decoración clásica andaluza a través de detalles señoriales muy marcados. La estancia principal está completamente dominada por una gran librería blanca realizada en obra y perfilada con molduras clásicas de escayola que viste las paredes desde el suelo hasta el techo.

Esta estantería está provista de numerosos compartimentos repletos de libros antiguos, colecciones literarias con lomos de colores, archivadores, fotografías de la familia y trofeos del artista, mientras que la parte inferior se compone de armarios cerrados con puertas de madera y pomos esféricos de color dorado.

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Frente a este gran mueble destaca una mesa de centro baja de madera natural sobre una alfombra clara, donde reposan varios libros apilados y ejemplares de prensa escrita. A este espacio se accede a través de los amplios pasillos de la casa, pintados en blanco impoluto, en los que destacan arcos de medio punto que conectan unas estancias con otras.

El elemento más llamativo y simbólico del salón principal del exconcursante de 'Supervivientes' es una delicada escultura de porcelana policromada de la Virgen del Rocío con inscripciones en su peana, que muestra la fe religiosa del cantante.

En los alrededores de la sala se observa un sofá de tonos claros decorado con fundas con motivos vegetales, un sillón granate y paredes de color crema adornadas con cuadros clásicos de marcos dorados, uno de los cuales retrata una escena de fiesta ecuestre en la marisma.

Este espacio andaluz se completa con detalles donde la familia canta y baila entre las estanterías de libros, plantas con flores rojas y ventanas luminosas con cortinas blancas, creando un espacio acogedor y sumamente familiar convertido en el refugio perfecto para José Manuel Soto.