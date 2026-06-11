José Manuel Soto, concursante de ‘Supervivientes’ lleva casi 40 años junto a Pilar Parejo su mujer y madre de sus hijos

José Manuel Soto lo da todo en 'La mesa de las tentaciones': se hace un sorprendente cambio de 'look'

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Detrás de la trayectoria artística de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes' hay mucho más que escenarios, giras y canciones. Existe una familia unida, discreta y profundamente vinculada a la música que ha acompañado al cantante en cada etapa de su vida. Su mujer, Pilar Parejo, y sus tres hijos, Jaime, Rocío y Marcos, se han convertido en el gran refugio emocional del artista y también en parte fundamental de su universo creativo.

Con 36, 34 y 32 años respectivamente, los hijos del cantante han heredado no solo el amor por el arte y la música, sino también ese carácter cercano, familiar y vitalista que siempre ha definido al intérprete sevillano. Lo que comenzó como una pasión compartida en casa terminó convirtiéndose en una auténtica forma de vida. Mientras Jaime y Marcos triunfan con su proyecto musical “Mi hermano y yo”, Rocío Soto ha iniciado un camino propio en la música flamenca contemporánea, demostrando que el talento artístico forma parte del ADN familiar.

La historia de amor entre José Manuel Soto y Pilar Parejo comenzó hace décadas, cuando ambos coincidieron formando parte de un coro musical. Desde entonces han construido una relación sólida, elegante y discreta, basada en la complicidad, la admiración mutua y el amor por la familia. Hoy, el cantante presume orgulloso de haber formado un clan unido donde la música, los viajes, las conversaciones interminables y las reuniones familiares siguen ocupando un lugar privilegiado.

Pilar Parejo: su gran historia de amor

Hablar de la vida familiar de José Manuel Soto es hablar inevitablemente de Pilar Parejo, la mujer que ha permanecido a su lado durante gran parte de su trayectoria personal y profesional. Aunque siempre ha preferido mantenerse alejada de los focos mediáticos, quienes conocen al entorno del cantante coinciden en definirla como una mujer elegante, divertida y tremendamente cercana.

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Su historia comenzó gracias a la música, una pasión que marcó el destino de ambos desde el primer momento. Fue precisamente en un coro musical donde coincidieron por primera vez. Allí nació una relación que con el tiempo se transformó en uno de los matrimonios más sólidos y discretos del panorama artístico español.

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Pilar Parejo representa ese perfil de mujer familiar que encuentra la felicidad en los pequeños momentos cotidianos, las reuniones con sus hijos, los viajes improvisados, los animales, las conversaciones eternas alrededor de una mesa y los planes tranquilos lejos del ruido mediático. Quienes la conocen destacan especialmente su carácter risueño y acogedor, además de una elegancia natural que nunca necesita estridencias para llamar la atención.

Además de su pasión por la familia, Pilar también comparte una sensibilidad especial por el arte y la cultura. Le apasionan los viajes, descubrir nuevos rincones y disfrutar del tiempo en familia. Las escapadas, las reuniones familiares y el contacto con la naturaleza forman parte habitual de su estilo de vida.

Otro detalle que conecta a Pilar Parejo con algunos rostros conocidos del panorama social español es su vínculo familiar con la familia Rivera. Rocío es hermana de la suegra de Francisco Rivera, una conexión que une indirectamente a ambas sagas familiares andaluzas.

Jaime Soto: empresario, aventurero y creativo

Jaime Soto, hijo del cantante destaca por su perfil especialmente polifacético. Además de músico, también es presidente y fundador del Club Atlético Central, un proyecto deportivo que refleja su pasión por el fútbol y su capacidad emprendedora.

Jaime posee una personalidad inquieta, divertida y creativa. Basta echar un vistazo a sus redes sociales para descubrir una descripción que resume bastante bien su filosofía de vida: “Aventurero Bicigrino, Humorista y Astronauta, Actor de Cine Mudo”.

Ese tono desenfadado encaja perfectamente con una manera de entender la vida basada en el movimiento constante, el humor y las experiencias nuevas. Los viajes, las aventuras y el contacto con distintas culturas forman parte importante de su identidad personal y artística.

Marcos Soto: sensibilidad musical y espíritu libre

Marcos Soto comparte con su hermano esa pasión por la música entendida desde la autenticidad y la libertad creativa. Su sensibilidad artística y su estilo relajado encajan perfectamente dentro del universo de “Mi hermano y yo”, el grupo que tienen los dos hermanos.

Con un perfil quizá algo más discreto, Marcos ha logrado igualmente conectar con el público gracias a una propuesta musical sincera y muy emocional. El dúo transmite constantemente esa sensación de cercanía y naturalidad que resulta cada vez más difícil de encontrar dentro de la industria musical.

Tanto Jaime como Marcos han sabido construir un proyecto coherente con su personalidad y con la educación artística que recibieron en casa. Sin renunciar a sus raíces, han apostado por explorar sonidos nuevos y crear una identidad propia dentro del panorama musical español.

Rocío Soto: flamenco, sensibilidad y pasión por la naturaleza

La tercera hija de José Manuel Soto también ha encontrado en la música su gran vocación. Aunque durante años orientó parte de su formación hacia el Turismo y estudios relacionados con la veterinaria, finalmente el arte terminó imponiéndose en su vida.

Desde 2023, Rocío Soto ha comenzado a desarrollar su carrera musical en solitario, mostrando un estilo profundamente marcado por las influencias flamencas y una sensibilidad muy personal. Su voz, acompañada habitualmente de guitarra, transmite cercanía, emoción y una conexión evidente con las raíces andaluzas.

Divertida, espontánea y muy familiar, Rocío mantiene una relación especialmente estrecha tanto con sus padres como con sus hermanos. Las reuniones familiares, los viajes y los momentos compartidos forman parte esencial de su vida cotidiana.

Además de la música, Rocío siente una enorme pasión por la naturaleza y los animales. Los caballos ocupan un lugar muy importante en su vida, así como los viajes y las escapadas al aire libre. Esa conexión con el entorno natural también influye en su manera de entender la música y la inspiración artística.

Su relación con Jaime y Marcos también resulta especialmente llamativa. Entre los tres existe una conexión muy fuerte basada en el cariño, el humor y la admiración mutua. Aunque cada uno desarrolla proyectos diferentes, comparten la misma sensibilidad artística y el mismo amor por la familia.