El futbolista noruego ha sido el responsable de llevar a su país, por primera vez, a cuartos de final del campeonato

La astucia de Haaland o cómo convertir una goma del pelo en un negocio millonario

Compartir







La histórica victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial no solo ha dejado una de las mayores sorpresas del campeonato, sino también una escena que ya está dando la vuelta al mundo y que ha disparado todo tipo de comentarios en las redes sociales. El protagonista, una vez más, es Erling Haaland.

Después de firmar un espectacular doblete para eliminar a la pentacampeona del mundo, el delantero ha protagonizado un llamativo encuentro con la princesa Ingrid Alexandra de Noruega que no ha tardado en hacerse viral.

Todo ocurrió pocos minutos después del pitido final. Mientras el vestuario noruego era una auténtica fiesta por una clasificación histórica para los cuartos de final, la heredera al trono, acompañada por su hermano, el príncipe Sverre Magnus, quiso felicitar personalmente a los jugadores por una de las mayores gestas deportivas que recuerda el país.

PUEDE INTERESARTE Haaland, sorprendido en una redada en un famoso club de Marbella

En plena celebración, Haaland, que ya se había quitado la camiseta como hacen muchos futbolistas tras los encuentros, recibió a la princesa con una amplia sonrisa. Ambos se fundieron en un cariñoso abrazo que reflejaba la emoción de ambos por un momento que ya forma parte de la historia del deporte noruego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero lejos de resultar incómoda, la escena parece natural y espontánea, con el delantero todavía celebrando junto a sus compañeros en el vestuario. Bastaron apenas unos minutos para que el vídeo comenzara a circular por todas las plataformas. Miles de usuarios ya han compartido las imágenes del abrazo entre la futura reina de Noruega y el gran héroe del partido, convirtiéndolo en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Muchos usuarios han destacado la cercanía de los miembros de lamilia real noruega con sus deportistas, mientras otros han aprovechado para bromear con la escena y alimentar los rumores sobre un posible futuro romance entre ellos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Entre los comentarios más repetidos destacan mensajes como: "La futura reina saludando al rey del fútbol noruego", "La verdadera realeza del país" o el ya mensaje viral: "Será el próximo rey?". Este último, escrito en tono humorístico, se ha multiplicado entre los aficionados, alimentando el revuelo que ha generado por el encuentro entre ambos. Cabe destacar que, a pesar de ello, el futbolista mantiene una discreta relación con Isabel Haugseng desde 2021.

Haaland, el héroe del partido en el Mundial

La presencia de Haaland en el vestuario era la de un auténtico ídolo nacional. El delantero del Manchester City fue el gran responsable de la clasificación de Noruega tras marcar los dos goles de la victoria frente a Brasil.

Después de una primera parte muy igualada, el atacante apareció cuando más lo necesitaba su selección. Primero abrió el marcador con un poderoso remate de cabeza y, ya en los últimos minutos, sentenció el encuentro con un espectacular disparo desde fuera del área. Brasil solo pudo recortar distancias en el tiempo añadido mediante un penalti transformado por Neymar, insuficiente para evitar una eliminación que pocos esperaban.

Con este triunfo, Noruega alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de un Mundial, un logro que provocó celebraciones tanto en el estadio como en todo el país. El propio Haaland calificó la jornada como "uno de los días más increíbles" vividos por el fútbol noruego.

Una princesa cada vez más cercana a los noruegos

La visita de Ingrid Alexandra al vestuario también ha sido muy aplaudida por la opinión pública. La heredera lleva años incrementando su presencia institucional y durante este Mundial ha querido acompañar personalmente a la selección en algunos de sus partidos más importantes.

Su gesto de bajar al vestuario para felicitar a los futbolistas ha sido interpretado como una muestra más de la cercanía que caracteriza a la monarquía noruega, una institución acostumbrada a mantener un trato muy natural con sus deportistas y representantes nacionales.

Mientras tanto, Haaland continúa agrandando su leyenda. A sus goles se suma ahora una imagen que ya forma parte de las estampas más comentadas del Mundial.