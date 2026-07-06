Carlos Otero 06 JUL 2026 - 09:00h.

Leila León y Atamán Cabañas empezaron a salir en 2013: repasamos las fotos de su relación

La vida del canario, antes de 'La isla de las tentaciones': empleado de supermercado y con un look sorprendente

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La pasada edición de 'La isla de las tentaciones' tuvo en la relación sentimental de Atamán Cabañas y Leila León uno de sus principales ejes. La pareja canaria no superó la prueba del programa y acabó separándose en la hoguera final. Abrimos el álbum de fotos de su relación de 11 años.

Se conocieron en 2013 gracias a unos amigos

La historia de amor de Leila y Atamán viene de lejos. Se conocieron en 2013 y formalizaron su relación un año después. Según ellos mismos contaron en el vídeo de presentación de la décima temporada de 'LIDLT', eran prácticamente unos niños cuando sus caminos se cruzaron: él tenía 15 años y ella uno más. En sus redes sociales encontramos la primera imagen oficial de la pareja. La publicó Leila el 13 de octubre de 2014.

La época de los planes adolescentes

El registro fotográfico de la pareja permite comprobar que ambos disfrutaban de una vida muy sencilla en Las Palmas de Gran Canaria. Jornadas de playa, noches de fiesta, planes de cine en centros comerciales... Como los adolescentes que eran, Leila y Atamán disfrutaban de su juventud de forma desenfadada y muy propia de su edad.

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Sus fotos de boda

En 2019 la pareja publicó unas imágenes propias de unos recién casados. Ella aparecía vestida de blanco y él lucía un elegante chaqué en un reportaje de lo más romántico. "Cada vez que me besas, mi mundo se vuelve un poco más brillante", escribía una enamorada Leila en sus redes sociales junto a las fotografías. Ni Atamán ni su expareja han confirmado nunca que llegaran a darse el "sí, quiero", por lo que todo apunta a que se trató de una sesión fotográfica o de un trabajo realizado como modelos.

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Confinamiento y convivencia

El año 2020 marcó, como para tantas otras parejas, un punto de inflexión en la vida de Atamán y Leila. En pleno confinamiento decidieron adoptar una mascota y fue entonces cuando llegó a sus vidas Thayson, un husky siberiano del que hoy comparten custodia.

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"El perro está a nombre de Atamán, pero lo hemos criado los dos juntos", contaba hace un tiempo Leila en su videoblog de MTMAD. "Está siempre para mí y, si le pasara algo, me costaría asimilarlo", añadía. La pareja también ha viajado mucho y sus redes sociales dejan buena prueba de ese pasado común.

Separación e infidelidades

Antes de recalar en 'La isla de las tentaciones', Atamán y Leila estuvieron seis meses separados porque ella no tenía claro el futuro de la relación. Tras un viaje de él a Ibiza, Leila se dio cuenta de que no le echaba de menos como debería. Atamán, por su parte, descubrió las dudas de su pareja al leer algunas conversaciones que mantenía con sus amigas. Durante ese periodo, ambos mantuvieron relaciones con otras personas. Aun así, decidieron darse una nueva oportunidad y reconstruir la relación.

Compromiso e hijos

En 2024, Leila y Atamán apostaron de nuevo por su historia de amor. Tenían planes de boda y también de formar una familia. De hecho, llegaron a República Dominicana con los anillos de compromiso ya comprados, todo un símbolo de lo que habían construido durante más de una década juntos. Los dos aseguraban que participaban en el programa precisamente para resolver sus dudas antes de dar un paso tan importante.

El amargo final

El desenlace de la historia es bien conocido por los seguidores del formato. En 'LIDLT', Leila conectó rápidamente con David Vaquero y Atamán reaccionó con un profundo sentimiento de decepción, acercándose a varias de las solteras de la villa. La hoguera final puso punto final a once años de relación en un momento especialmente emotivo.

Ambos se despidieron entre lágrimas y con palabras de cariño, conscientes de que estaban cerrando una de las etapas más importantes de sus vidas. La intensidad del encuentro fue tal que incluso llegó a emocionar a Sandra Barneda, testigo privilegiada del final de una de las historias más largas que han pasado por el programa.