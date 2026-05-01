Carlos Otero 01 MAY 2026 - 18:00h.

Juanpi y Sandra comenzaron a tontear por Instagram, pero él no quería nada serio con la que fue su novia

Sandra Barrios y Juanpi se sinceran sobre su relación: “Ha surgido solo”

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Reconciliación bomba en el universo de 'La Isla de las Tentaciones'. La pareja más volcánica de la última edición, la formada por Juanpi Vega y Sandra Barrios, ha confirmado que han vuelto a darse una oportunidad. La historia de los gaditanos ha sido una auténtica montaña rusa de emociones y, para entenderla bien, conviene ordenarla. Repasamos la cronología de su amor.

Principios de 2024: se conocen a través de las redes sociales

Juanpi y Sandra se conocieron por Instagram un año y medio antes de viajar a República Dominicana para participar en LIDLT. Vivían en localidades cercanas: él en Los Barrios y ella en Algeciras, ambos municipios de la provincia de Cádiz. Lo suyo empezó como un rollito sin compromiso, según palabras del propio Juanpi, cuya intención inicial era “conocer a varias chicas y gustar”.

Mediados de 2024: el flirteo se pone serio

Los dos jóvenes comenzaron a quedar con frecuencia y, casi sin darse cuenta, se enamoraron. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de problemas desde el principio: Sandra venía de sufrir infidelidades y arrastraba muchas inseguridades, mientras que a Juanpi le precedía una fama más que cuestionable. “Fue todo muy intenso. Chocábamos mucho porque los dos tenemos mucho carácter. A veces me cuesta creer que una persona tan buena me quiera y sea fiel de verdad”, reconocía ella antes de viajar a LIDLT.

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Finales de 2024: infidelidad en Granada

Cuando ya eran una pareja consolidada ocurrió un episodio que dinamitó la confianza de Sandra: Juanpi se fue de fiesta a Granada con unos amigos y allí tuvo un acercamiento con una chica que conoció en una discoteca. “Le toqué el culito y nos dimos un beso tonto, pero no pasó nada más”, confesó él ante el equipo de casting de 'La Isla de las Tentaciones'. Sandra no supo nada de ese episodio hasta que Juanpi lo contó en Villa Playa y sus palabras aparecieron en uno de los vídeos de las hogueras.

Marzo de 2025: deciden participar en LIDLT

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En la primavera del año pasado la pareja decidió embarcarse en la novena temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. “He sido infiel muchas veces, pero ahora quiero hacer las cosas bien”, admitía Juanpi sin rodeos. Ella, por su parte, lanzaba una advertencia clara: “Si me falla, que se prepare, porque me sale la fiera”.

Junio de 2025: la experiencia dominicana

En pleno verano de 2025 Juanpi y Sandra aterrizaban en República Dominicana para poner a prueba su relación. Ambos se dejaron tentar al máximo y terminaron sucumbiendo a la infidelidad. Sandra perdió los papeles por Andrea Sabatini y Juanpi vivió una conexión absoluta con Mara Espinosa. La pareja protagonizó una hoguera final explosiva, cargada de gritos, reproches y lágrimas. Decidieron regresar a España por separado.

Agosto de 2025: reencuentro y punto final

Una vez fuera del programa, ambos reconocieron que se reencontraron para hablar “de buenas maneras”, cerrar heridas y devolverse objetos personales. Sandra apostó entonces por su historia con Andrea, pero no terminó de cuajar. Juanpi, por su parte, inició una relación con Mara que tuvo algo más de recorrido.

Septiembre de 2025: la nueva ilusión de Sandra

Tras el verano, Sandra conoció a José Luis, un chico que estaba en un pub de su pueblo el día del cumpleaños de ella. “Estuvimos charlando, hubo un tonteíllo y nos dimos un par de besitos. No pasó nada más la primera noche, nada de guarrería. Al finde siguiente fuimos a cenar y súper guay”, relató. En ese momento, aún no se había hecho pública su participación en 'La Isla de las Tentaciones' y su mayor preocupación era explicar que iba a convertirse en personaje público.

Enero de 2026: reencuentro en 'GH Dúo'

Juanpi y Sandra volvieron a verse las caras en 'GH Dúo'. El reencuentro fue tenso, pero con el paso de los días se produjo un acercamiento evidente: conversaciones en voz baja, miradas cómplices, sonrisas y algún que otro momento cariñoso.

Abril de 2026: una nueva oportunidad

La bomba informativa ha estallado en el canal de MTMAD de Sandra. Sin filtros, la pareja ha hablado abiertamente sobre el punto en el que se encuentra su relación.Más sinceros que nunca, protagonizan un momento emotivo en el que se dicen todo lo que no se habían atrevido a decir antes. “Nunca pensé que te iba a perdonar”, confiesa ella. Juanpi, por su parte, mira al futuro sin miedo: “No tengo miedo a nada”.