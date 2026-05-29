Cronología del noviazgo de Adara Molinero y Vicente Romero: del tonteo a la cuenta bancaria común

Carlos Otero 29 MAY 2026 - 18:03h.

Adara Molinero y el futbolista canario Vicente Romero están a punto de celebrar su primer año como pareja sentimental

Adara Molinero y su novio, Vicente Romero, anuncian que amplían la familia tras más de ocho meses de relación

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Adara Molinero y su pareja, Vicente Romero, están a punto de celebrar su primer año como relación sentimental. La suya ha sido una historia compartida en redes sociales que ha aportado una estabilidad poco habitual a la otrora reina de los realities. En los últimos meses hemos asistido a sus primeros compases de cortejo, a la convivencia total e incluso a sus deseos (de momento frustrados) de ser padres juntos. Repasamos cómo han sido estos meses de relación.

Una relación que arranca en el verano de 2025

Fue el pasado verano cuando conocimos la existencia de Vicente Romero Herrera, futbolista canario. La pareja empezó a tontear coincidiendo con los primeros calores de la temporada. Ya en junio encontramos indicios de que entre ellos había una sintonía especial, a juzgar por los comentarios que se dejaban en redes sociales.

Uno especialmente revelador fue el que ella dejó en una publicación en la que Vicente posaba sin camiseta, al borde de una piscina. Con humor, en referencia a la tercera imagen del carrusel, escribió: "¿Qué viste en la tercera? ¿Un bicho?". Como Vicente ha desactivado los comentarios en su red, ahora ese comentario delatador no está visible.

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La primera pista llegó en agosto

No fue hasta finales de agosto cuando se confirmó la existencia del romance. La influencer madrileña marcó los tiempos compartiendo una foto que él replicó en su perfil personal. Apenas unas semanas después, la exconcursante de 'Gran Hermano' partía hacia Honduras para participar en 'Supervivientes: All Stars' y decidió oficializar la relación antes de comenzar el concurso.

Septiembre y octubre: tú en Canarias y yo en Honduras

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El paso de Adara por el reality de supervivencia mantuvo a la pareja separada físicamente, pero no emocionalmente. Durante el concurso, Adara se refirió a Vicente en numerosas ocasiones e incluso confesó el temor que tenía a perderlo. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando él intervino por teléfono para darle ánimos, provocando el llanto de la influencer. Adara abandonó el programa a finales de octubre con toda una declaración de intenciones: "Tengo más ganas e ilusión que nunca".

Noviembre de 2025: Vicente conoce al hijo de Adara

El hecho de que Vicente no recibiera a Adara en el plató de 'Supervivientes' desató rumores sobre posibles problemas en su relación. Fue la propia Adara quien se encargó de desmentirlos y explicar que, tras su regreso a España, pasaron unos días inolvidables en Madrid. "Fue mágico, precioso, romántico. Pasamos unos días juntos, pero tuvo que volver a Canarias y yo a mis responsabilidades y a mi chiquitín", explicó. En ese momento, Vicente pudo conocer al hijo que Adara tuvo con Hugo Sierra.

La Navidad del amor

Adara y Vicente despidieron el año 2025 y recibieron el 2026 profundamente enamorados. A pesar de la distancia física entre ambos los viajes para verse fueron constantes y tuvieron la oportunidad de celebrar las navidades juntos. “Que suerte tengo de poder amarte”, le dijo ella a través sus ‘stories’.

Febrero de 2026: empieza la convivencia

Coincidiendo con sus primeros seis meses de relación, Adara anunció en su perfil de Instagram que ambos habían decidido dar un paso clave: mudarse juntos. El futbolista dejaba su Canarias natal para instalarse en la casa donde la influencer vive con su hijo, consolidando así su proyecto en común.

Cuenta bancaria común, el bombazo de la primavera

A finales de abril, Adara protagonizó un nuevo titular sobre su relación al revelar que habían abierto una cuenta bancaria conjunta. Según explicó, este gesto iba mucho más allá de lo material. "Aunque parezca pequeño, para mí significa mucho. Es confianza, compromiso y sentir que seguimos construyendo una vida juntos", relató. "Para muchos será solo una cuenta bancaria, pero a mí me emociona muchísimo porque nunca habíamos hecho algo así", añadió.

Mayo de 2026: la familia crece

Este mismo mes, la pareja sorprendió con la llegada de un nuevo miembro a sus vidas: un adorable conejo llamado Pelusín. "Ya eres nuestra familia" escribió ella en redes sociales. A través de su perfil de Instagram, la madrileña compartió varias imágenes de los primeros días de la mascota en casa.