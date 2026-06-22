Lorena Romera 22 JUN 2026 - 17:26h.

La madre de Sofía Suescun descubre que podría "haber muerto" de haber seguido las indicaciones médicas

Maite Galdeano actualiza su estado de salud tras acudir al centro médico por el brutal ataque de un gato

Compartir







Maite Galdeano ha acudido a consulta y se ha quedado en shock al descubrir que se ha salvado tras una negligencia médica. La madre de Sofía Suescun ha compartido unos stories en los que, muy alarmada, le cuenta a sus seguidores que "podría estar muerta". Si hace unos días la que fuera concursante de Gran Hermano encendía todas las alarmas al mostrar las secuelas del ataque de un gato que la obligó a pasar por el hospital, su situación ha dado un giro aún más dramático.

Todavía con fuertes dolores tras el ataque y tratando de asimilar lo sucedido, la de Pamplona ha compartido con sus seguidores el angustioso momento que ha vivido al regresar a consulta y descubrir que ha estado a punto de "perder la vida" por un error en su medicación. "Estoy flipando y en shock de lo que me ha pasado", ha comenzado apuntado la creadora de contenido al salir del centro médico.

PUEDE INTERESARTE El amigo de Maite Galdeano rompe su amistad tras sus besos con otro hombre y lanza durísimos dardos

Poco antes de publicar este story, la televisiva explicaba que era "antimedicamentos" y que había optado por no tomarse las pastillas que le habían recetado en su visita al hospital tras el ataque del felino. Ahora, al ver que sus heridas no hacían más que empeorar y que le seguían doliendo, la madre de Cristian Suescun ha acudido de nuevo al centro de salud.

PUEDE INTERESARTE Maite Galdeano carga sin piedad contra Marta Peñate

Una visita que le ha servido para descubrir que, en caso de hacer tomado el tratamiento que le habían pautado inicialmente para combatir la infección, "podría haber muerto". El motivo es que uno de esos medicamentos contenía penicilina, un componente al cual su cuerpo reacciona de forma extrema. "Soy súper mega alérgica a la penicilina... Y fíjate que les avisé", ha denunciado públicamente, señalando que, presuntamente, el centro de salud ya estaba en preaviso de su condición médica.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A pesar de la de la negligencia médica, todo ha quedado en un susto. "No tomé los medicamentos porque mi intuición me dijo: 'no lo tomes'. Menos mal que no lo hice porque habría estado muerta. Si llego a tomar el antibiótico, no estaría aquí contándolo; estaría en el otro barrio", ha relatado, consciente de que ha esquivado una tragedia de milagro.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Para terminar de actualizar su estado de salud, la influencer ha mostrado el estado de las lesiones que padece tras el incidente con el gato: "El tobillo estaba muy hinchado el otro día, y sigue rojo y con mucha infección". Además de la inflamación, Maite Galdeano tiene una profunda incisión que le está acarreando complicaciones: "Esta raja me duele un montón, está muy infectada".

Eso sí, tras esta última visita al centro médico, donde le han limpiado las heridas y le han recetado dos antibióticos distintos, libres de penicilina, Maite Galdeano espera una “pronta recuperación”.