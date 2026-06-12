Sofía Suescun y Kiko Jiménez van al concierto de Bad Bunny con su perro

Natalia Sette 12 JUN 2026 - 16:26h.

Los exconcursante de 'Supervivientes' reciben una invitación de lo más especial y terminan yendo al concierto de Bad Bunny con su perro

Sofía Suescun y Kiko Jiménez anuncian el cambio definitivo de su vida y toman una decisión "para ganar un dinero extra"

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Sofía Suescun ha decidido ir a uno de los eventos más codiciados del momento: el concierto de Bad Bunny. Tras desvelar recientemente el estricto filtro al que somete a sus productos antes de recomendarlos , la exconcursante de ‘Supervivientes’ y su chico, Kiko Jiménez, han recibido una invitación de los más especial y han ido al concierto con su perro.

Aunque suene raro, llevar a su perro al concierto del puertorriqueño tiene una divertida explicación. Para ir al evento, la pareja decidió cuidar al máximo sus estilismos y grabaron un vídeo mostrando diferentes opciones de looks utilizando prendas de la comentada y reciente colección cápsula de Bad Bunny por Zara. Sin embargo, el verdadero protagonista de la publicación no fue ninguno de los dos, sino su querido perro.

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Los enamorados no dudaron en incluir a su mascota en la divertida sesión de moda, poniéndole simpáticos accesorios como corbatas y pañuelos que conjuntaban a la perfección con la estética urbana y moderna del artista puertorriqueño. Lo que empezó como una divertida propuesta para sus fieles seguidores ha acabado superando todas las expectativas posibles.

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El impacto del vídeo ha sido de tal magnitud que ha llegado a ojos del mismísimo cantante internacional, quien ha tenido un inesperado y asombroso gesto con ellos. Pletórica por la repercusión y sin poder dar crédito a lo sucedido, la de Pamplona ha reaparecido en sus ‘stories’ de Instagram para desvelar la gran noticia. “Que Bad Bunny ha visto nuestro vídeo de los looks con Marco y nos han pedido traerlo a la casita. Qué majo”, ha anunciado emocionada.

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La noticia la ha dado en una foto en la que aparece la pareja dándose un beso y delante de ellos, su perro con una corbata. Por su parte, Kiko Jiménez ha reposteado la fotografía y ha reaccionado también a la invitación del intérprete con su característico e irónico sentido del humor. Tratando de restar importancia al asunto, el colaborador de televisión ha respondido a la publicación de su chica con un divertido: “Tampoco es pa tanto la casita”.

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Con estas divertidas explicaciones en sus perfiles oficiales, los influencers comparten una de las anécdotas más surrealistas y exitosas de su trayectoria en redes, demostrando que su carisma y el de sus mascotas no conoce fronteras.