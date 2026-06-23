Pedro Jiménez 23 JUN 2026 - 01:10h.

El momento de tensión de Jesús Calleja con sus invitados: no te lo pierdas

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Jesús Calleja se ha cogido un pequeño mosqueo durante su viaje a China con sus invitados: Illo Juan, Lola Lolita, Sofía Surferss y The Grefg. Y es que de buena mañana, el intrépido presentador había quedado con todos ellos pronto para aprovechar el día y no ha aparecido nadie, lo que ha hecho que se pille un cabreo ante la inesperada tardanza de todos.

"Pues vaya empiece de día. Les dije a las 9:15 horas en el 'hall', son las 10:30 horas y no ha aparecido nadie. Esta gente trabaja por la noche como los vampiros", ha señalado Jesús Calleja. Y no se quedaba atrás: TheGrefg había hecho un directo la noche anterior de la Gran Final de la Erazer Cup y se había ido a dormir no muy pronto que digamos, empezando dicho evento a las 00.00 horas de la noche.

"Estamos a 10.000 kilómetros de casa y no han aparecido en dos horas. Me he tenido que salir porque me conozco. Prefiero irme y me relajo y que ellos se vayan a donde se tengan que ir", ha contado Jesús Calleja.

La reacción de Jesús Calleja al verles

Ya pasada gran parte de la mañana, Jesús Calleja se ha reencontrado con Sofía Surferrs y Lola Lolita y no ha dudado en decírselo: "Qué maravilla, la 13:15 horas y nos vemos por primera vez en el día". "Tengo que pedirte perdón. Es la primera vez que me quedo durmiendo desde bachillerato", ha apuntado Lola Lolita.

Posteriormente, Jesús Calleja se ha visto las caras con Illo Juan, quien ha indicado que era mentira que hubieran quedado a las 9:15: "Quedamos a las 9:30 horas". No obstante, hay uno que seguía sin aparecer: The Grefg. ¿Quieres ver cuál ha sido la reacción de Jesús Calleja al verle? ¡Solo tienes que darle play al vídeo y disfrutar!