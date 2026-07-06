La infanta Sofía, ante su tercer acto en solitario: una presidencia de honor y la gran diferencia con Leonor

Este próximo 8 de julio, la hija de los reyes Felipe y Letizia se desplaza a Zaragoza para asumir un compromiso, que supone un nuevo hito en su trayectoria oficial

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La infanta Sofía no deja de construir su propia agenda institucional. Después de concluir su primer curso universitario en el Forward College de Lisboa, la hija menor de los reyes Felipe y Letizia retrasará el inicio de sus vacaciones de verano para asumir un compromiso que supone un nuevo hito en su trayectoria oficial.

Este próximo miércoles, 8 de julio, la infanta viajará a Zaragoza para presidir la entrega de las primeras ayudas del programa Docentes Referentes, una iniciativa impulsada por la Fundación Ibercaja que busca reconocer la excelencia del profesorado y fomentar proyectos de investigación e innovación educativa.

Se trata de su tercer acto oficial en solitario, una cita que confirma la confianza que la Casa Real deposita en ella y que evidencia el progresivo crecimiento de sus responsabilidades institucionales.

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Los detalles del acto

La jornada tendrá lugar en el Campus de Fundación Ibercaja, situado en el histórico Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, rehabilitado para convertirse en uno de los principales espacios formativos de la entidad.

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Como presidenta de honor del programa, la hermana de la princesa Leonor participará primero en una sesión de trabajo con los responsables de la iniciativa y, después, presidirá el acto de entrega de las ayudas a los docentes galardonados.

Fundación Ibercaja ya destacó en la presentación del proyecto que la participación de Sofía representa el respaldo de la Corona al papel fundamental que desempeñan los profesores en la formación de las nuevas generaciones y en el impulso de la innovación educativa.

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Su primera presidencia de honor

Este compromiso tiene además un significado especial porque supone el estreno de la infanta al frente de una presidencia de honor, una responsabilidad que amplía su perfil institucional y que la vincula directamente con una iniciativa educativa de ámbito nacional.

El programa Docentes Referentes nació este mismo año con el objetivo de reconocer a aquellos profesores que destacan por su capacidad de liderazgo y por desarrollar proyectos transformadores dentro del sistema educativo.

En este sentido, la convocatoria ha despertado un importante interés en toda España. Según los datos facilitados por Fundación Ibercaja, se recibieron 478 candidaturas procedentes de todas las comunidades autónomas. Tras el proceso de selección fueron elegidos 25 finalistas, de los que finalmente cinco docentes recibirán ayudas de 12.000 euros para desarrollar investigaciones relacionadas con ámbitos como la sostenibilidad, la educación inclusiva, la innovación pedagógica o la educación para la salud.

Unas vacaciones que tendrán que esperar

Aunque los exámenes universitarios finalizaron a principios de junio y todo apuntaba a que la infanta comenzaría inmediatamente sus vacaciones familiares, este compromiso institucional ha obligado a modificar sus planes.

Antes de desplazarse junto a los monarcas y la princesa para disfrutar del habitual descanso estival, Sofía deberá cumplir con esta cita oficial, una muestra de que la actividad institucional empieza a ocupar un espacio cada vez más importante en su calendario.

Sus otros actos en solitario y lo que la diferencia de Leonor

Así, este será el segundo acto en solitario de la infanta en lo que va de año, y llega después de que, durante los últimos meses, haya compaginado sus estudios universitarios en Portugal.

Su debut en solitario ya tuvo lugar en diciembre de 2024, cuando presidió la entrega de premios del concurso fotográfico 'Objetivo Patrimonio Infanta Sofía'. El pasado mes de enero protagonizó su segunda aparición institucional individual durante una visita al centro de cría de perros guía de la Fundación ONCE, donde mostró una imagen cercana y natural que recibió una valoración muy positiva.

Ahora, con esta nueva cita en Zaragoza, la Casa del Rey parece consolidar una estrategia de crecimiento de su agenda pública. A diferencia que su hermana, Sofía puede mostrarse más relajada y natural en este tipo de eventos, ya que, en su caso, no carga con el peso de futura reina de España. De ahí que sus apariciones no sean tan analizadas y la infanta pueda tener más margen de error.

Aunque la princesa Leonor continúa siendo la heredera y concentra gran parte del protagonismo institucional, la infanta va perfilando un papel propio, especialmente vinculado a proyectos de carácter social, educativo y solidario.