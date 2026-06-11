Primeras declaraciones de Carmen, hija de Tita Cervera, sobre el estado de salud de la baronesa Thyssen

Carmen, hija de Tita Cervera, ha asegurado que la baronesa que se encuentra "bien" y que la familia está contenta con su evolución

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La baronesa Thyssen, de 83 años, recibió el alta hospitalaria hace más de una semana tras pasar varios días ingresada en la clínica Teknon de Barcelona a causa de una neumonía. Actualmente se encuentra descansando en su casa de Sant Feliu de Guíxols y su hija Carmen ha aclarado ante los medios que su madre está "bien".

"Todo bien, de verdad. Estamos muy tranquilos y muy contentos con la situación. Todo bien, gracias; está mejorando", ha confirmado Carmen ante las preguntas de una reportera interesada en conocer el estado de salud de Tita Cervera.

Los colaboradores de 'El tiempo justo' han destacado la amabilidad y la educación de Carmen a la hora de responder a la periodista y han expresado que su deseo es que la baronesa siga recuperándose. Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', ha añadido que le ha llegado que Tita Cervera ya habría dado paseos por el jardín de su hogar, claro síntoma de su mejoría.