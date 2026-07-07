Alberto Rosa 07 JUL 2026 - 19:19h.

Desde el festival señalan que se debe a una decisión propia del artista respecto a su agenda artística

El ayuntamiento de Elche, Alicante, cancela el concierto de Beret en NITS de Festa tras la detención del artista por presunta agresión sexual

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El concierto del cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, que estaba previsto para el 29 de julio en Starlite Marbella (Málaga), ha sido cancelado.

Así lo ha confirmado el Servicio de Atención y Protección a la Mujer del Equipo de Atención a la Mujer (EAM), tal y como recoge 'Málaga Hoy'. La entidad, que había solicitado la suspensión del evento al Ayuntamiento de Marbella, asegura que la actuación no se celebrará y también se ha procedido al cierre de la venta de entradas.

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Desde Starlite han explicado a 'Europa Press' que la cancelación se debe a motivos ajenos a la organización y que se debe a una decisión del propio cantante respecto a su agenda artística. El EAM explicó en un comunicado remitido a las concejalías de Cultura, Fiestas y Patrimonio de la localidad que pedía la suspensión del contrato del concierto y la revisión de cualquier vinculación institucional con el festival en todo lo relacionado con el uso de suelo público.

Varios conciertos cancelados

Esta anulación se suma a otras producidas en diferentes puntos de España después de que el pasado 11 de junio Beret fuera detenido por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual ocurrida en Sevilla en abril, tras lo que fue puesto en libertad provisional.

El Ayuntamiento de Elche, Alicante, suspendió por decisión propia del Consistorio el concierto del sevillano, previsto para el 10 de agosto en NITS de Festa, un día después de su detención por la supuesta agresión sexual.

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En libertad con medidas cautelares

"Tras las informaciones aparecidas en los distintos medios de comunicación sobre la detención del cantante Beret, por un presunto delito de agresión sexual, el Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación prevista en NITS de Festa, para el 10 de agosto", explicó el consistorio, quien ha señalado que "ya está trabajando con la productora adjudicataria para sustituir la actuación".

El cantante Beret fue detenido el pasado 11 de junio después de que una mujer lo denunciara por una presunta agresión sexual ocurrida el pasado mes de abril. Tras pasar a disposición judicial, el artista quedó en libertad provisional con medidas cautelares, como la prohibición de comunicarse o acercarse a la denunciante a menos de 500 metros y la retirada del pasaporte durante tres meses.