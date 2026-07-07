Hiba Abouk, invitada de ‘Universo Calleja’, ha prestado especial atención a la decoración de la habitación de sus hijos

El motivo por el que Hiba Abouk no tuvo relación con sus padres durante años

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La casa de Hiba Abouk, invitada de 'Universo Calleja', decidió regresar a Madrid junto a sus hijos para comenzar un capítulo lleno de estabilidad, calma y nuevos proyectos. Lejos de los focos internacionales que marcaron su vida durante los últimos años, la intérprete ha encontrado en la capital española el escenario perfecto para construir un hogar a su medida.

La nueva vivienda de la actriz refleja a la perfección este momento vital. Se trata de un amplio piso de estilo contemporáneo donde la luminosidad, los espacios abiertos y una cuidada selección de materiales crean una atmósfera sofisticada sin perder la sensación de hogar. Cada rincón transmite equilibrio, funcionalidad y personalidad, convirtiendo la casa de la instagramer en una inspiración para quienes buscan interiores elegantes, acogedores y pensados para la vida familiar.

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A través de las imágenes compartidas en sus redes sociales de la madrileña, hemos podido descubrir algunos detalles de esta espectacular propiedad ubicada en una de las zonas residenciales más cotizadas de Madrid, un espacio donde el diseño convive con el confort y donde cada estancia parece estar concebida para disfrutar de la tranquilidad en pleno corazón de la ciudad.

En uno de los barrios más exclusivos de Madrid

Elegir una vivienda también significa elegir un estilo de vida. En el caso de Hiba, la decisión de instalarse en una zona histórica de la capital responde a la búsqueda de un entorno que combine privacidad, seguridad y calidad de vida sin renunciar a las ventajas del centro de Madrid.

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Este histórico barrio madrileño ha sido tradicionalmente uno de los enclaves residenciales más prestigiosos de la ciudad. Sus elegantes edificios, muchos de ellos con una marcada arquitectura señorial, conviven con amplias avenidas, calles tranquilas y abundantes espacios verdes que aportan una sensación de calma poco habitual en una gran capital.

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La cercanía a algunas de las zonas más monumentales de Madrid lo convierte en lugar especialmente atractivo para quienes buscan un entorno residencial de alto nivel. Además, cuenta con una excelente oferta de servicios, colegios, restaurantes y comercios selectos, factores especialmente importantes para una familia con niños pequeños.

Una vivienda inundada de luz

Si hay un elemento que define la casa de la actriz desde el primer vistazo es la extraordinaria presencia de luz natural. Las imágenes compartidas por la actriz durante su mudanza permiten apreciar una característica que marca por completo la personalidad de la vivienda: sus grandes ventanales.

Lejos de limitarse a cumplir una función práctica, se convierten en protagonistas absolutos de los interiores. Gracias a ellos, la luz fluye libremente por todas las estancias, potenciando la amplitud visual y creando ambientes mucho más acogedores. El diseño general de la vivienda apuesta claramente por una estética contemporánea.

Las líneas limpias, las formas sencillas y la ausencia de elementos innecesarios permiten que la arquitectura respire. En este contexto, las lámparas de diseño y las piezas de mobiliario cuidadosamente seleccionadas aportan carácter sin saturar el conjunto.

El salón: equilibrio y personalidad

El salón es, probablemente, el espacio que mejor refleja la personalidad decorativa de la actriz. Se trata de una estancia que transmite calma desde el primer momento, pero que al mismo tiempo incorpora detalles capaces de captar la atención de forma inmediata.

La base decorativa se construye a partir de una paleta neutra donde predominan los tonos suaves, los materiales naturales y las texturas agradables al tacto. Los sofás, de líneas contemporáneas y colores discretos, crean una atmósfera relajada que invita a disfrutar del espacio sin prisas.

Uno de los grandes aciertos del salón reside en el equilibrio cromático. Los tonos tierra, los beiges y los matices arena aportan continuidad visual, mientras que pequeñas pinceladas de color introducen dinamismo sin alterar la armonía general. La madera desempeña un papel fundamental en la estancia.

Presente en el pavimento y en diversos muebles auxiliares, aporta calidez y conecta visualmente los distintos ambientes. A su alrededor aparecen materiales como el cristal o los acabados metálicos, utilizados con discreción para aportar ligereza y sofisticación.

Sin embargo, existe un elemento que rompe deliberadamente con la neutralidad predominante, las llamativas cortinas en tono rosa. Su presencia transforma por completo la percepción del espacio, proyectando una suave tonalidad sobre la estancia y convirtiéndose en uno de los puntos focales de la decoración.

La gran alfombra que ocupa la zona principal de estar refuerza la sensación de confort y ayuda a delimitar visualmente los distintos usos del salón. Mientras tanto, un espejo estratégicamente situado multiplica la entrada de luz natural y amplía aún más la sensación de amplitud.

El dormitorio infantil: un universo pensado para la imaginación de sus hijos

La faceta más personal de la casa de la madrileña se descubre probablemente en el dormitorio de sus hijos. La habitación destaca por una combinación cromática alegre y equilibrada donde el azul actúa como color protagonista. Sobre esta base aparecen diferentes detalles decorativos geométricos y elementos llenos de color que aportan dinamismo y energía al conjunto.

Uno de los aspectos más especiales es la personalización del espacio. Los nombres de los pequeños aparecen integrados en la decoración, aportando un toque único que refuerza el sentimiento de pertenencia y convierte el dormitorio en un lugar verdaderamente suyo.

La distribución también responde a criterios prácticos. Las camas infantiles se sitúan muy cerca del suelo, una solución ideal para niños de corta edad que favorece la autonomía y minimiza riesgos. Su disposición permite además que los hermanos compartan espacio de una manera natural, fortaleciendo la convivencia y creando una sensación de complicidad constante.

La decoración inspirada en pequeñas casitas de madera introduce un componente lúdico que transforma la habitación en mucho más que un lugar para dormir. El dormitorio se convierte así en un escenario para jugar, imaginar y desarrollar la creatividad.

La estantería abierta permite que los cuentos estén siempre al alcance de los niños, fomentando la autonomía y el hábito lector desde edades tempranas. Además, este espacio aporta un componente cálido y familiar que encaja perfectamente con la filosofía general de la vivienda.