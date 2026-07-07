Celia Molina 07 JUL 2026 - 13:19h.

El chef pastelero ha comunicado en sus redes sociales que estará de "baja durante una temporada por motivos de salud"

Jordi Roca, el único 'postrero' y dj con tres estrellas Michelin: "Mi hija me enseña a hacer tartas"

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Aunque, en su último vídeo de Instagram, el chef Jordi Roca no parecía sufrir ningún problema de salud aparente - aparece preparando una rica receta para ver los partidos del Mundial de Fútbol - él mismo ha comunicado en su cuenta que acaba de someterse a una importante operación quirúrgica.

"Os comunico que estaré de baja durante una temporada por motivos de salud. Me he tenido que someter a una cirugía de columna que requerirá un proceso de recuperación y rehabilitación. Por este motivo, me alejaré temporalmente del trabajo, para poder concentrarme en mi recuperación y volveré con más fuerza que nunca", ha dicho a través de un breve comunicado.

Aunque el chef, especializado en la repostería, no ha detallado las causas por las que ha tenido que pasar por el quirófano, puede que esta última intervención tenga que ver con la distonía cervical que padece desde el año 2010. Ésta es una enfermedad neurológica que provoca espasmos musculares involuntarios que, en su caso, afectaron severamente su cuello y sus cuerdas vocales, dejándolo sin voz durante siete años, hasta que logró recuperarla (parcialmente).

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"Voy a centrarme en mi recuperación"

Hace tan solo dos días, el repostero, que vive en el centro de Girona, publicó también una foto- espejo en el ascensor mientras se disponía a pasar un día de playa (o piscina) con su hija, Queralt Roca Rivas. La niña nació fruto de su matrimonio con la chef mexicana Alejandra Rivas, con quien dirige el proyecto de heladerías Rocambolesc. Aparece de vez en cuando en las redes sociales de su padre, como hizo en el momento en el que el chef recuperó la voz, gracias a una larga terapia de logopedia y reaprendizaje.

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Cuando termine la rehabilitación a la que ha hecho referencia, Jordi retomará su trabajo en el restaurante El Celler de Can Roca, que fundó junto a sus hermanos, Joan (chef principal) y Josep (sumiller). Los tres han posicionado el local en la cima de la gastronomía mundial, liderando la prestigiosa lista de The World's 50 Best Restaurants con sus tres Estrellas Michelín. En el año 2014, Jordi también fue galardonado con el premio al Mejor Chef de Pastelería del Mundo.

Tras comunicar su reciente operación de columna, Jordi ha recibido un sin fin de mensajes de apoyo y ánimo, entre los que destacan los de los hermanos Álex y Carlos Roca, con quienes comparte apellido, pero no consanguinidad.