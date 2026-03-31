Begoña Gutiérrez cuenta cómo Kiko Rivera encontró la herencia de su padre y una cantidad de dinero en Cantora

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Nuevas revelaciones en 'El precio de...' vuelven a sacudir el entorno de Kiko Rivera y Isabel Pantoja. En esta ocasión, Begoña Gutiérrez ha relatado el momento en el que el DJ descubrió parte de la herencia de su padre, Paquirri, en la finca de Cantora, junto a una cantidad de dinero en efectivo.

Según el testimonio, todo ocurrió durante una reunión en la casa familiar, cuando varias personas comenzaron a mover muebles en una habitación a la que Rivera apenas había accedido. Entre los presentes se encontraba José Antonio Abad, persona de confianza del DJ, quien habría participado en la apertura del espacio.

El hallazgo de Kiko Rivera

Al entrar, Kiko Rivera se encontró con trajes de torero de su padre que, según siempre se le había dicho, habían sido robados. Este hallazgo supuso un fuerte impacto emocional, al descubrir lo que él consideró una “gran mentira”. Pero no fue lo único: también habría visto dinero en efectivo, cuya cantidad exacta no ha trascendido.

Días antes, el DJ había solicitado ayuda económica a su madre para poder acceder a una vivienda junto a su entonces pareja. La respuesta, según Gutiérrez, fue que no tenía recursos suficientes. Sin embargo, el descubrimiento en esa habitación cambió por completo su percepción. El episodio provocó una fuerte discusión familiar y marcó un punto de inflexión en la relación entre madre e hijo, alimentando una polémica que continúa generando titulares.

"Me pidió que cortara mi relación con Kiko e Irene"

"Kiko fue a pedir explicaciones y su madre comienza a tirar balones fuera y él se va", continuaba Begoña Gutiérrez, explicando que la cantante acusó a Irene Rosales de incitar a Kiko Rivera a contar ese problema en la televisión: "Ella me pidió que cortara mi relación con Kiko e Irene porque le habían traicionado. Ella es la víctima de todo", finalizaba.