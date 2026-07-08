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José Navarro fue el encargado de cortar el jamón en la boda de Suso y Marieta, aunque muchos ya le conocen como el jamonero de los famosos. Este apuesto andaluz no solo ha llamado la atención por su destreza con el cuchillo, sino también por el revuelo que ha despertado entre algunos rostros conocidos. Una de ellas ha sido Anita Williams. Aunque los protagonistas del enlace eran los novios, él terminó acaparando buena parte de las miradas.

La conexión entre Anita y José fue tan rápida que, apenas un día después de conocerse en la boda de Suso y Marieta, ella le invitó a acompañarla a la boda de Almácor.

Para aclarar en qué punto está su relación, José Navarro ha visitado el plató de 'Vamos a ver', mientras que Anita Williams ha intervenido en directo por videollamada. Anita ha querido matizar que ya tenían contacto antes de conocerse en persona: "Yo solo sé que me lo pasé muy bien en la boda, bueno... después. Quiero recalcar que ya nos seguíamos de antes en redes sociales, no es que todo surgiera allí. Él es un profesional como la copa de un pino".

José: "Cuando la vi, los ojos se me fueron para ella"

Por su parte, José ha explicado cómo fue ese primer encuentro cara a cara: "Por redes habíamos hablado algo, pero la primera vez que la vi fue en la boda. Cuando la vi, los ojos se me fueron para ella. Hablamos un rato, tampoco mucho, y cuando terminó la boda le escribí".

Anita también ha desvelado cómo evolucionó todo después: "Le dije que al día siguiente tenía otra boda y le pregunté si quería acompañarme. Ahora mismo prefiero que todo fluya, no me gusta poner etiquetas porque me agobio muy rápido. Que pase lo que tenga que pasar".