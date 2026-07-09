Gal·la Mora se muda a Los Ángeles y hace un ‘house tour’ de su nueva casa

Natalia Sette 09 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cruza el charco y comparte con todos sus seguidores la increíble casa en la que va a vivir

Gal·la Mora comparte la primera foto tras retirarse las prótesis mamarias

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Gal·la Mora ha tomado una decisión que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. Tras haber dado un vuelco absoluto a su rutina emprendiendo su propio negocio de villas exclusivas en Indonesia y manteniendo un perfil televisivo bajo, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho de nuevo las maletas y se ha mudado a Los Ángeles. Además ha compartido un ‘house tour’ de su nueva casa.

Con una inmensa sonrisa de oreja a oreja y visiblemente entusiasmada, la joven ha querido abrir las puertas de su nuevo hogar americano a toda su comunidad. Su llegada a California se ha consolidado con un completo e ilusionante ‘house tour’. “Bienvenidos a nuestra segunda casa en Los Ángeles”, ha comenzado saludando a la cámara.

“Posiblemente sería la casa de mis sueños si viviese aquí porque es la típica casa americana”, ha confesado de lo más sincera mientras recorría la vivienda. Al empezar el vídeo, la creadora de contenido ha detallado que la vivienda “tiene un jardincito al principio”, donde sus dos perros salen todas las mañanas a hacer sus necesidades.

Durante el recorrido por el interior, Gal·la ha enseñado un salón muy grande, equipado con un enorme sillón verde, una mesa de comedor y una acogedora chimenea. La influencer se ha detenido al llegar a la que considera la estancia más especial. “La joya de la corona es la cocina, es absolutamente enorme, tiene de todo”, ha exclamado.

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La vivienda cuenta además con dos cuartos de baño completos y tres amplias habitaciones. Una de ellas está destinada para ella y su novio, la segunda la ocupa la otra pareja de amigos con la que conviven este verano, y la tercera estancia la están utilizando a modo de almacén para guardar todo su equipaje y pertenencias.

La de Castellón ha seguido con el ‘tour’ mostrando una terraza exterior que es absolutamente enorme. Esta zona al aire libre cuenta con una parte techada de tipo ‘chill out’ ideal para las reuniones nocturnas y, en la zona descubierta, una impresionante piscina rodeada de tumbonas para exprimir al máximo el verano californiano.

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La realidad de esta mudanza está lejos de ser un traslado definitivo. Tras un año moviéndose constantemente entre España, Andorra, Bali e Indonesia por motivos profesionales y personales, Gal·la ha decidido instalarse en Estados Unidos de manera temporal. La empresaria pasará una estancia de tan solo dos meses en Los Ángeles acompañada de su pareja.

De hecho, este espectacular inmueble no fue su primera opción al pisar suelo estadounidense. La pareja se estaba quedando previamente en otra vivienda, pero decidieron cambiarse debido a que presentaba varios desperfectos técnicos. Ha sido este contratiempo el que los ha llevado a estrenar esta fabulosa residencia que cuenta con todo tipo de lujos.