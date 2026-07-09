Así fue la visita completa de José Antonio Canales después de 42 años sin pisar Cantora: desde la decepción hasta sus anécdotas en la finca

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Canales Rivera pisó por última vez Cantora en agosto de 1984, un mes antes de la muerte de Paquirri. Tras desatarse la guerra por la herencia entre los Pantoja y los Rivera, el torero jamás pensó que volvería a pisar la finca. Sin embargo, 'El precio de...' le ha dado la oportunidad de volver.

Llegando al que un día fue su hogar durante la niñez, Canales Rivera recuerda el lugar donde se crió y decidió que quería ser torero gracias a su tío. "Cuando metíamos la patita tanto unos como otros, este señor daba una voz y aquí no sabía nadie dónde meterse. Eso lo recuerdo perfectamente", le confiesa a Santi Acosta.

"¿Qué pintábamos ninguno aquí?", se pregunta el sobrino de Paquirri reflexionando sobre su salida de Cantora. Y es que Canales Rivera no se imaginaba volver a Cantora pero "nunca es tarde", le dice al presentador. En Cantora se enfrentará a sus recuerdos de niño, razón por la que "no" se siente preparado: "Ten en cuenta de que vamos a tirar todos mis recuerdos por el suelo porque lo que yo tengo en la cabeza, sin entrar te hago un tour después de 42 años que flipas. Y ahora se me va a ir todo a tomar por culo".

La piscina de Cantora afloran los recuerdos con su tío

El primer lugar que visitan es la piscina de Cantora donde la familia pasaba gran parte del verano. Allí afloraron muchos recuerdos con su tío, aunque lamentable poco o nada queda de lo que un día fue: "Esto más que la piscina es el Amazonas. Esto da una pena".

El torero retirado pasea por sus alrededores y le muestra una estatua a Santi Acosta, momento en el que le cuenta una divertida anécdota que puedes ver en el video superior: "Lo dejamos capado". También comparte con el presentador otras historias que vienen a su mente mientras pasean por el lugar y que le hacen pensar a Santi Acosta que su tío "era un tipo muy niñero".

La visita al lugar más sagrado para Paquirri

Canales Rivera también visita el lugar más importante para su tío. Y es que para Paquirri, Cantora era su sueño hecho realidad y por eso construyó un lugar sagrado para él: una plaza de toros.

El primer recuerdo que tiene es que al entrar se encontraba una chimenea y una cabeza de un toro, la cual continúa allí pero en un estado totalmente deteriorado. "Me parece vergonzoso porque esto lo hubiese querido yo, mis primos o mis tíos y se hubiese tratado como un recuerdo tan importante", es su primera reacción.

El sobrino de Paquirri muestra su enfado abiertamente: "No entiendo ni a la madre, ni al niño porque el niño a partir de los 20 años yo creo que va siendo tiempo de dejar de ser niño y esto se merecía otro trato".

"Esto ha pasado de ser una plaza de toros a ser un corral, por lo que veo", señala mientras se adentran en el lugar. "Estoy enfadado porque aquí no habría ni una hierba. A lo mejor la casa no, pero ya te digo yo que esto así. Es una pena".

Sin embargo, deja la decepción a un lado para contarle una "anécdota graciosa" a Santi Acosta sobre la primera vez que toreó con tan solo cinco años, acompañado de Paquirri y que puedes ver en el vídeo principal.

Canales Rivera traspasa las puertas de Cantora

Llega la hora de traspasar la puerta principal y acceder al interior de la casa con él. Desde el sillón donde se echaba la siesta su tío Paco hasta una sauna que utilizaba, la cual sigue intacta, Canales Rivera observa todos los cambios que ha experimentado Cantora.

"¿Sabes lo único que me falta? Los olores. Afortunadamente no están los olores que yo recuerdo y percibía", confiesa el torero retirado. Tras rememorar su infancia y recuerdos en las diferentes habitaciones, Canales Rivera revela cómo se siente después de haber vuelto a Cantora.

El sobrino de Paquirri se rompe al escuchar a su abuelo hablando de él

En 'El precio de...' recuerdan a Antonio Rivera cuando en 1993 habló sobre su nieto, Canales Rivera, y explicó el motivo por el que no quería que fuera matador de toros. Al escucharlo, el extorero no puede contener las lágrimas, rompiéndose por completo en plató.

La reacción de Teresa Rivera al estado de Cantora

José Antonio Canales no quiso contarle nada a su madre sobre el estado en el que se encuentra actualmente Cantora para ahorrarle "semanas de sufrimiento". Sin embargo, en 'El precio de...' tienen la reacción de Teresa Rivera al descubrir el estado en el que ha quedado el gran sueño de su hermano.