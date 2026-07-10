Lorena Romera 10 JUL 2026 - 09:00h.

La hija de Isabel Pantoja tiene planes de volver a ser madre un año después del nacimiento de Cairo

Isa Pantoja y Asraf Beno anuncian una feliz noticia: "Los tiempos de Dios son perfectos"

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Isa Pantoja ha confirmado que será madre de nuevo con Asraf Beno. A través de unos stories en Instagram, la hija de Isabel Pantoja ha revelado sus planes de futuro, en los que entra ampliar la familia. En una sincera ronda de preguntas y respuestas, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha sincerado volver a quedarse embarazada. Aunque todavía no sabe cuándo.

"Sí, en nuestra idea está tener más hijos", ha confirmado de manera rotunda la colaboradora de televisión. Sin embargo, tras esta esperada confirmación, Isa ha querido matizar que el momento exacto todavía está en el aire debido a sus intensas rutinas: "No sé cuándo, porque hay que tener en cuenta que hasta que Cairo no empiece quizá la escuela infantil, creo que no vamos a ver un poquito la luz al final del túnel".

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Esta firme decisión de volver a ser madre llega en un momento de gran estabilidad que, a su vez, vienen de la mano de importantes cambios para la pareja. Y es que Isa Pantoja y Asraf Beno acaban de mudarse a su nueva casa a pesar de haber adquirido una vivienda en 2024.

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Según explica en estas publicaciones, aquella primera casa de tres habitaciones -una para el matrimonio, otra para su hijo mayor (fruto de su relación con Alberto Isla) y una tercera que terminó convirtiendo en vestidor- se les quedó pequeña mucho antes de lo esperado con la llegada de su segundo hijo.

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"Se nos presentó esta oportunidad de comprar una casa más grande, con dos plantas, con más habitaciones... y dijimos: 'venga, pues aquí está la oportunidad'", explica entusiasmada. Este nuevo hogar, mucho más espacioso, no solo le da a Cairo la posibilidad de tener su propio cuarto, sino que abre las puertas a una futura maternidad al contar con el espacio necesario para albergar a un nuevo miembro en la familia.

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A pesar de la ilusión por darle un nuevo hermanito a sus hijos, la creadora de contenido ha querido ser realista sobre el desgaste que supone la crianza de su hijo menor, que acaba de cumplir su primer año. La televisiva ha confesado que ahora mismo están dedicados en cuerpo y alma al pequeño, lo que complicaría compaginarlo con un nuevo embarazo a corto plazo.

"Ahora mismo estamos 24/7 con él", expresa. "La familia de Asraf no está en Madrid. Mi familia... bueno, no toca mencionarlo ahora, pero ya sabéis las circunstancias, entonces no tenemos ayuda", reconoce Isa Pantoja, subrayando otro de los puntos que retrasaría esa futura maternidad.