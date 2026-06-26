Isa Pantoja y Asraf Beno anuncian una feliz noticia: “Los tiempos de Dios son perfectos”

Natalia Sette 26 JUN 2026 - 16:20h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' sorprenden a su comunidad de seguidores anunciando una feliz y emotiva noticia

Isa Pantoja lanza un contundente mensaje tras las declaraciones de Kiko Rivera

Compartir







Isa Pantoja y Asraf Beno están viviendo una de las etapas más plenas, dulces y transformadoras de sus vidas. Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ no dejan de mirar hacia el futuro con una ilusión desbordante. Cuando parecía que la estabilidad de su hogar era absoluta, la pareja revolucionado a su comunidad de seguidores al compartir una de las noticias más esperadas de su relación.

A través de sus perfiles oficiales de Instagram, los padres de Cairo han decidido dar un paso al frente para desvelar un importantísimo cambio que dará un vuelco total a su rutina familiar. En una publicación cargada de emoción, la hija de Isabel Pantoja ha compartido el enorme paso que han dado en su relación.

“No sabéis la ILUSIÓN que tenemos”, ha comenzado diciendo emocionada. Y es que no es para menos, pues el matrimonio ha adquirido una nueva propiedad. “Hace unos días firmamos la que será nuestra nueva casa por una larga temporada y no podíamos vivir un día tan especial sin nuestros niños”, ha dicho pletórica.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja se sincera sobre el problema que tiene con su hijo mayor, Alberto Isla

En las imágenes publicadas se ve a Isa y a Asraf con una sonrisa de oreja a oreja junto a su hijo Caira y Alberto, el hijo de la influencer con Alberto Isla. Además de estas tiernas instantáneas, también ha compartido fotos de todas las estancias de la que ha sido su hogar los últimos dos años, demostrando que la echarán mucho de menos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque es una noticia de lo más feliz y sorprendente, lo que ha dejado en shock a sus seguidores son las declaraciones que Isa hace tras anunciar la compra de la casa: “Ahora podemos ampliar la familia. Los tiempos de Dios son perfectos”. Con esta emotivo y profunda frase, la creadora de contenido desvela que está lista para dar el siguiente paso y tener otro hijo con su marido.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“La casa que dejamos nos ha regalado dos años súper bonitos. De verdad que sí. Y siempre será un lugar especial para todos”, ha continuado diciendo con cierta nostalgia por todos los recuerdos construidos entre esas paredes. A pesar de las inevitables emociones encontradas que siempre genera una mudanza, la felicidad por estrenar un hogar ha terminado por imponerse.

Con las llaves de su nuevo paraíso familiar ya en la mano, Isa Pantoja se ha despedido de su antigua casa con unas palabras llenas de optimismo y gratitud: “Esto no es un adiós, es simplemente un hasta luego”. Ahora, a la familia le quedan días de trabajo de mudanza por delante pero con una ilusión que hace todo más fácil.