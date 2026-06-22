Lorena Romera 22 JUN 2026 - 13:29h.

La sobrina y la hija de Isabel Pantoja han juntado a sus hijos por primera vez: la foto de los primos

La fiesta del primer cumpleaños del hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno: una sorpresa muy especial y la presencia de Anabel Pantoja

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Cádiz ha sido el escenario de una de las imágenes más esperadas: el primer encuentro entro Alma, hija de Anabel Pantoja, y Cairo, el pequeño de Isa Pantoja. Una cita que no ha querido perderse Alberto Isla, el primogénito de la hija de Isabel Pantoja. Una reunión de primos que ha emocionado a sus mamás, que han hecho partícipes a sus seguidores a través de las redes sociales.

La reunión ha tenido lugar con motivo del primer cumpleaños de Cairo, que acaba de soplar su primera vela. Aprovechando esta señalada celebración familiar, la sobrina de la tonadillera ha inmortalizado los instantes tan emotivos que están viviendo con una imagen que ya forma parte del álbum de recuerdos más especial del clan: la primera fotografía donde aparecen juntos sus tres grandes amores.

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A través de sus historias de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido una tierna instantánea capturada durante una comida en un chiringuito gaditano donde se puede ver a los tres pequeños compartiendo mesa y juegos. "Por fin juntos", ha escrito la diseñadora junto a los emoticonos de una cara emocionada y unas manos formando un corazón, reflejando la inmensa felicidad que le produce ver crecer a la nueva generación de la familia unida.

En la imagen, que Anabel ha publicado protegiendo en todo momento la intimidad de los menores con emoticonos en sus rostros, se aprecia a la pequeña Alma (nacida a finales de 2024) sentada en su trona en el centro, flanqueada por sus dos primos: a la izquierda el cumpleañero Cairo y a la derecha Alberto. El hijo mayor de Isa Pantoja, que ya tiene 12 años, siempre ha sido una debilidad para Anabel.

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Este esperado viaje ha servido para hacer realidad un momento muy deseado por ambas familias: que los pequeños de la casa por fin se conocieran. La emoción de las madres ha sido evidente en cada publicación. Y es que Isa Pantoja también ha querido dejar constancia de esta felicidad compartiendo una tierna imagen en su perfil oficial.

En su instantánea podemos ver a Alma y a Cairo jugando dentro de un parque infantil hinchable. Una imagen que acompaña bajo la palabra "primos" y un emoticono al borde de la lágrima, reflejando esa emoción.

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"Cádiz nos ha sentado genial. Ha sido muy especial porque Cairo cumplía un añito", ha expresado Anabel Pantoja en su última publicación en Instagram, haciendo balance de unos días que han sido mágicos para todos. Con este encuentro, las primas vuelven a dar una lección de madurez y demuestran que sus hijos crecerán juntos, manteniendo vivo el legado familiar.