La importante cita de Maica Benedicto tras 'Supervivientes' con dos personas muy especiales

Natalia Sette 16 JUN 2026 - 17:37h.

La gandora de 'Supervivientes 2026' se ha ido a comer fuera tras 100 días en Hoduras con dos personas muy importantes para ella

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'Supervivientes 2026' terminó este jueves con una gran gala final donde Maica Benedicto se proclamó ganadora del reality. Aunque el programa de supervivencia haya terminado, la guerra entre los concursantes sigue en pie. Parece ser que la vencedora no fue invitada a la comida organizada por Alba Paul . Sin embargo, lejos de quedarse en casa, la influencer se ha ido de cita con dos personas muy especiales.

Ajena por completo a las polémicas que se debaten en los plató de televisión sobre el supuesto favoritismo o la envidia del resto de náufragos, Maica ha reaparecido de lo más sonriente en sus redes sociales. La joven se ha ido de cita a uno de sus restaurantes favoritos de Madrid para celebrar con personas importantes su victoria.

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Las amigas elegidas para su primera comida fuera después de 100 días aislada fueron Claudia Chacón y Guillén. Todo apunta a que la amistad de las influencers sigue intacta fuera de las cámaras y lo han celebrado por todo lo alto disfrutando de los placeres que tanto han extrañado durante los meses de aventura en Honduras.

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A través de sus ‘stories’ de Instagram, la ganadora de la edición compartía con gran entusiasmo el primer gran manjar que se ha llevado a la boca tras recuperar su rutina habitual. “No me lo puedo creer, mi primera comida en restaurante después de Supervivientes y qué mejor que en uno de mis sitios favoritos”, ha dicho en un video donde muestra el espectacular menú.

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Poco después, para el deleite de todos los seguidores que las salvaron de las nominaciones semana tras semana, ambas subieron una tierna foto juntas inmortalizando el momento. Pero las sorpresas no se quedaron ahí. Para demostrar que no están tan solas como algunos quieren hacer ver, las televisivas publicaron otra instantánea en la que aparecían muy bien acompañadas por Gabriela Guillén, otra de las concursantes de ‘Supervivientes 2026’.

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Con esta importante cita de tres, Maica y Claudia demuestran que prefieren quedarse con el cariño real de quienes las apoyaron dentro del concurso, desmarcándose por completo de los planes grupales del resto de la edición.