Noemí Salazar toma una drástica medida de seguridad para que no se cuelen en el bautizo: “La gente no tiene orgullo”
La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ descubre que hay personas que planean acudir al bautizo de su hijo sin invitación y se pone manos a la obra para impedirlo
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Noemí Salazar ha tenido que ponerse más seria que nunca a la hora de hablar sobre un tema por el que está muy preocupada respecto al evento que está preparando. Después de hablar de los problemas de salud que ha estado sufriendo, la protagonista de 'Los Gipsy Kings' toma una drástica medida de seguridad para que no se cuelen en el bautizo. La influencer, muy contundente, explica por qué ha dado este paso y cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!
La creadora de contenido ha puesto mucho esfuerzo para cerrar su lista de invitados, pero ha recibido una información que la ha dejado completamente fuera de juego. La influencer ha descubierto que hay personas que planean acudir al bautizo sin haber recibido invitación y, por ello, se ha puesto manos a la obra para impedir que esto suceda a toda costa. “La gente no tiene orgullo”.
La que fuera participante de ‘Gran Hermano VIP’ se ha enterado de que hay personas que han empezado a preparar sus vestidos, aunque no están invitadas y no ha dudado en tomar medidas. La influencer, que ha renovado su terraza completamente, ya tuvo que enfrentarse a esta situación durante su boda, en la que confiesa que hubo un grupo de gente que no estaba invitada. Además, debido a la continua renovación de estrategias para conseguir invitaciones, ha tenido que crear un innovador sistema: “No quiero tener problemas, los QRs y los sellos también se trucan”.
Todos los famosos que acuden al bautizo de Antoñito
Noemí Salazar no solo se rodea de su familia y el entorno más íntimo para hacer esta fiesta, sino que ha querido hacer una celebración por todo lo alto invitando a las personas más VIPs. La creadora de contenido desvela los nombres de todos los famosos que acuden al bautizo de Antoñito. La influencer no escatima en nombres entre los que se encuentran rostros televisivos muy conocidos, actores, humoristas y compañeros de profesión. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!