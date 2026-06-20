Equipo Outdoor 20 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'Los Gipsy Kings' enseña el antes y el después de su marido tras este tratamiento capilar sin cirugía

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Noemí Salazar ha compartido con sus seguidores una de esas stories que generan conversación. La exconcursante de ‘GH VIP’ ha acompañado a su marido, Antón Suárez, al que sus seguidores llevan años viendo con la cabeza rapada, a someterse a un tratamiento de micropigmentación capilar. Y e integrante de ‘Los Gipsy Kings’, que recientemente abría las puertas de su espectacular casa tras las últimas reformas, no ha dudado en compartirlo con sus seguidores: “Si estáis pensando en haceros micro capilar, tenéis que ver muy bien con quién lo hacéis. Por eso nosotros venimos desde Madrid, porque es un trabajo súper minucioso e impecable.”

Y es que el músico siempre ha llevado la cabeza rapada, algo que su mujer siempre ha apoyado y hasta admira. Ahora, con este tratamiento, Antón da un paso más para conseguir un resultado todavía más natural y estético.

En qué consiste la micropigmentación capilar

La micropigmentación capilar es una técnica que consiste en la inserción de pigmento en las zonas del cuero cabelludo que carecen de folículos, para lograr una apariencia de cantidad y densidad. A diferencia de un tatuaje convencional, se trabaja únicamente en la epidermis con pigmentos específicos y dispositivos de menor voltaje, lo que hace que los cuidados posteriores sean mucho más sencillos. El resultado es un efecto rapado o de mayor densidad completamente natural.

Una de sus grandes ventajas es que no requiere intervención quirúrgica, por lo que evita todos los inconvenientes asociados a los trasplantes capilares. Además, es apta para cualquier persona mayor de 18 años y puede aplicarse incluso en cabellos con canas, ya que existen tonalidades para todo tipo de pelo. En cuanto al dolor, es mínimo: la mayoría de los pacientes lo describe como un molestia ligera y totalmente soportable.

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Sesiones, cuidados y precio

El número de sesiones varía entre una y tres, dependiendo del caso. Antes del tratamiento hay que evitar la exposición al sol y el consumo de alcohol el día previo. Después, es fundamental proteger la zona del sol y aplicar la crema cicatrizante que proporciona el especialista. Si en algún momento se desea eliminar, puede hacerse con láser sin ningún problema.

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El precio varía según la zona a tratar y el grado de alopecia de cada paciente, por lo que lo habitual es solicitar un presupuesto personalizado. A modo orientativo, los rangos generales del mercado sitúan el coste entre los 500 y los 3.500 euros: las entradas y línea frontal rondan entre 1.200 y 1.800 euros; la parte superior o coronilla, entre 1.800 y 2.500 euros; y la cabeza completa con efecto rapado puede llegar hasta los 4.000 euros. Algunas clínicas también ofrecen descuentos en las sesiones de retoque.

Y si Noemí ha querido estar presente en todo momento, no ha sido solo por apoyo incondicional. La integrante de ‘Los Gipsy Kings’ ha bromeado con que su marido se ha pasado dos horas en la silla, para luego añadir con humor que ya no tiene excusa para quejarse de lo que ella tarda en la peluquería.