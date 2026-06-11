Carlos Otero 11 JUN 2026 - 09:01h.

Noemí Salazar, de 'GH VIP' y los Gypsy Kings, ha acometido una remodelación integral de la zona exterior de su casa

Noemí Salazar abre las puertas de su espectacular casa tras sus incontables reformas: su nuevo salón, vestidor y jardín con piscina

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El verano se presenta muy intenso en casa de Noemí Salazar. La reina del brilli-brilli ha reformado la terraza con jardín de su vivienda para que los meses de calor resulten perfectos. La exconcursante de 'GH VIP' ha transformado la zona exterior de su casa y ha realizado un vídeo explicativo para su comunidad de seguidores.

La nueva terraza de Noemí es mucho más elegante y acogedora que la anterior. Acabados sofisticados, colores cargados de personalidad y detalles llenos de intención conforman el nuevo espacio. "Es un jardín pequeño, pero ha quedado bastante aprovechado", celebra la hija de Raquel Salazar. El éxito radica en una sucesión de aciertos de estilo que procedemos a analizar de manera pormenorizada.

Cambio total de piscina

La mayor inversión ha estado en la transformación de la piscina. La anterior fue un quebradero de cabeza para Noemí y su familia: filtraciones, escaleras inadecuadas, estética equivocada, plaquetas fallidas… Ahora la protagonista de los 'Gypsy Kings' cuenta con la pileta que merece. La nueva piscina luce una plaqueta más oscura, que le da un aire más sofisticado, y unas escaleras mucho más adaptadas.

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Sobre el jardín lateral, en el caminito que conduce a la ducha, Noemí ha colocado un pequeño pasillo de baldosas que aporta un toque extra al entorno. Precisamente la ducha es otra de las novedades de la nueva terraza: se trata de un modelo solar muy elegante. "Me enamoré porque es de espejo, nunca he visto una ducha de exterior tan bonita", comenta Noemí, pletórica.

Nuevas paredes y vegetación selvática

Otro de los secretos para que Noemí y su marido cuenten con un auténtico oasis en su domicilio radica en la transformación de las paredes. Han sustituido el tono blanco que tenían desde hace tiempo (y que aportaba un estilo algo anticuado) por una solución más moderna compuesta por placas en tonos grises con palillería negra.

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La vegetación también juega un papel protagonista en la nueva terraza de Noemí Salazar y Antón Suárez. La pareja ha apostado por césped artificial, mucho más fácil de mantener, y una jardinera en uno de los laterales del espacio. La han llenado de plantas artificiales de acabado hiperrealista que dotan al conjunto de un ambiente ligeramente exótico.

Nuevos muebles en la zona chill out

La renovación del jardín de los Salazar Suárez culmina con nuevos muebles de exterior para la zona más social. Noemí ha dispuesto un espacio para comer con una mesa y cuatro sillas en tonos crudos. A su lado, un ambiente más distendido de inspiración chill out. Destaca el amplio sofá en forma de L, generosamente acolchado y vestido con cojines texturizados.

Completan la zona de estar un sillón individual, un práctico puf cuadrado y una mesa de centro baja de diseño minimalista. La disposición crea un ambiente conversacional perfecto, ideal tanto para reuniones familiares como para momentos de relax en solitario.

El resultado es un espacio de porche con pérgola y jardín vertical de estilo contemporáneo y con alma mediterránea. La predominancia del blanco aporta luminosidad y amplitud, mientras que los detalles en verde y madera oscura equilibran el conjunto con calidez y carácter. Todo transmite serenidad, orden y un lujo discreto.