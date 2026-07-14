Lidia González 14 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña todas las instalaciones de su embarcación familiar

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Ainhoa Gómez ha querido compartir con todos sus seguidores una parte de su vida muy especial y sin la que no se puede imaginar vivir. Después de hablar sobre sus planes de convertirse en madre joven junto a Alex Palau, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su barco familiar en Mallorca. La influencer llega dispuesta a mostrar todos los detalles de uno de los lugares que han marcado su vida y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Es mi día a día en verano”, asegura la creadora de contenido. La mallorquina ha hablado mucho de su embarcación familiar, que se convirtió en el escenario del duro episodio en el que desapareció su perra, y ha querido enseña todos los rincones. Desde su parte favorita, que es el solárium, la popa, el lugar en el que duerme o el mecanismo de su particular baño, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ recorre todas las estancias del barco en el que pasa la mayor parte de su verano. Además, desvela el secreto que tienen para conservar la intimidad de su familia.

Ainhoa Gómez cuenta dónde suelen pasar la mayor parte de su vida marítima y explica, al completo, todas las instalaciones de su embarcación familiar. La mallorquina, además, enseña los mandos del barco y desvela si ella tiene permiso para navegar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ responde a una de las preguntas más frecuentes y habla sobre el foso de aguas grises y negras: “Aquí no se contamina absolutamente nada”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha mostrado la influencer, en exclusiva, para Mediaset Infinity!