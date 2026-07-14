Lidia González 14 JUL 2026 - 12:35h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el tatuaje que se ha hecho de su novio y él reacciona

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Ainhoa Gómez lleva en la piel sus recuerdos más importantes y ha querido tener para siempre uno muy especial para ella. Después de sincerarse sobre el duro divorcio de sus padres, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se tatúa a su novio Álex. La influencer cuenta todos los detalles al respecto y explica cómo es su relación actual con él tras su paso por el reality. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido tener un importante gesto romántico con su pareja y no ha dudado en sentarse frente a las cámaras de mtmad para mostrar el resultado. La influencer, que ha anunciado la operación estética que quiere realizarse, cuenta cómo tomó la decisión de hacerse el tatuaje de una manera muy impulsiva: “Para mí, es una manera de demostrarle porque todo lo que me importa lo llevo en la piel”.

Por su parte, el aludido ha querido compartir todos los detalles sobre su reacción y explica cómo se sintió cuando vio el tatuaje por primera vez. Álex se abre en canal tras asegurar que, en un principio, pensaba que se trataba de “una broma” y opina sin tapujos sobre el resultado. Además, la pareja explica en qué punto se encuentra su relación actualmente tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’.

Así es el barco familiar de Ainhoa Gómez

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Ainoha ha mostrado todos los detalles del lugar que ha marcado su vida y lo ha hecho, en exclusiva, para Mediaset Infinity. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su barco familiar y recorre todas las estancias. La embarcación de su familia ha sido el escenario de algunos de los momentos más importantes de la creadora de contenido y ha explicado todos los detalles de sus instalaciones: desde el solárium o los mandos, hasta el singular mecanismo de su baño. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha compartido en ‘Mi momento’!