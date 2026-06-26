Lidia González 26 JUN 2026 - 13:02h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la decisión que ha tomado sobre su relación con sus excompañeras de reality

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Mar Ruiz ha contestado a todas las preguntas que le han hecho a través de las redes sociales y ha aclarado uno de los temas que más interés suscita entre sus seguidores. Después de desvelar su nivel de estudios y su profesión frustrada, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre la relación que tiene con sus compañeras de reality. La influencer no se ha callado y ha contado todos los detalles sobre su situación con ellas. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo de ‘Yo puedo’, para Mediaset Infinity!

“La que considero compañeras no me han fallado”, comienza anunciando la creadora de contenido. La mallorquina, que tuvo una reacción muy clara con la entrada de Bayan Al Masri, ha tomado una decisión muy importante que afecta a relación con sus compañeras: “He cortado lazos con una persona”. Mar Ruiz se sincera sobre la situación real que hay entre ellas: “El grupo está un poco dividido”.

Mar Ruiz desvela si ha vuelto con Christian

Mar Ruiz tampoco podía sentarse frente a las cámaras sin aclarar todo lo que ha pasado en su vida sentimental tras la emisión de ‘La isla de las tentaciones’. La influencer anunciaba que había roto con su pareja y, ahora, ha desvelado si ha vuelto con Christian. La creadora de contenido cuenta todos los detalles sobre lo que ha ocurrido entre ellos. La mallorquina no esconde todo lo que siente y se abre en canal para contar lo que ha pasado desde que acabaron su experiencia en República Dominicana. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!