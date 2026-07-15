Natalia Sette 15 JUL 2026 - 17:40h.

La exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores tras detectarle una marca en la pierna

Daniela Requena responde a la críticas por su alto nivel de vida y desvela de dónde vienen sus ingresos

Compartir







Daniela Requena nunca ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre sus cirugías estéticas. Tras someterse en el pasado a intervenciones de gran calibre como una frontoplastia, una vaginoplastia o un cambio de color de ojos para armonizar su cuerpo, la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha enseñado las graves secuelas de su segunda liposucción.

La alarma saltó después de que la creadora de contenido compartiera un vídeo de su entrenamiento diario vistiendo unos pantalones cortos. Rápidamente, un avispado seguidor le escribió un mensaje privado advirtiendo una llamativa marca en su muslo: “Daniela, llevo bastantes años siguiéndote, pero últimamente no dejo de verte un hematoma en la pierna, ¿estás bien? Espero que sí”.

PUEDE INTERESARTE Daniela Requena habla de los efectos secundarios de su operación de ojos

Lejos de ocultarlo, la escritora ha querido ser totalmente transparente compartiendo las impactantes imágenes de lo que le ocurrió en esa zona de su pierna. Daniela ha revelado que la marca es una secuela de su última remodelación corporal: “Hace aproximadamente un año me hice mi última liposucción y, aunque seguí todas las indicaciones al pie de la letra, desarrollé un seroma encapsulado”.

PUEDE INTERESARTE Daniela Requena muestra cómo era su cara antes de los retoques estéticos

Un seroma encapsulado es una complicación médica que puede surgir tras una cirugía invasiva como la lipo. Se produce cuando el cuerpo acumula líquido linfático y suero en los espacios vacíos que deja la grasa extraída. Si el organismo no es capaz de reabsorberlo de manera natural, crea una membrana protectora alrededor del líquido, atrapándolo y formando un bulto o acumulación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La enfermera ha descrito detalladamente cómo tuvieron que intervenirla de urgencia para solucionar este doloroso contratiempo en su postoperatorio. “Básicamente, mi cuerpo acumuló líquido en esa zona y, en lugar de reabsorberlo, lo encapsuló. Tuvieron que abrirme para drenarlo y estuve varios meses curándome la herida”, ha desvelado mostrando fotos de la incisión abierta.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al tratarse de una herida abierta que tuvo que cicatrizar, la zona ha quedado resentida. “Como consecuencia, me ha quedado esta marca. Pero tranquilos, porque en las próximas semanas me la van a corregir con una pequeña cirugía”, ha explicado para tranquilizar a sus seguidores.

Para finalizar, Daniela ha querido romper una lanza a favor del equipo médico, desvinculando por completo esto de cualquier tipo de error en el quirófano. “Y no, no fue una mala praxis. Es un riesgo poco frecuente, pero conocido, que puede aparecer incluso haciendo todo el postoperatorio correctamente”, ha zanjado de forma rotunda.