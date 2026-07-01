Lidia González 01 JUL 2026 - 12:37h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ admite si sigue enamorada de Facundo González

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Oriana Marzoli ha dado un paso al frente para sincerarse como nunca sobre el momento personal que atraviesa y explicar en qué punto se encuentra. Después de desvelar si está conociendo a un chico, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' confiesa lo que siente por Facundo González tras su encuentro en Perú. La influencer, con el corazón en la mano, admite cómo se encuentran sus sentimientos por la que fuera su pareja y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho al respecto, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La venezolana nunca ha tenido reparos a la hora de contar las cosas como son y hablar de cómo afronta determinadas situaciones y esta no es una excepción. Después de todo el revuelo que se ha formado por haber sido vistos juntos, la creadora de contenido ha querido dar todas las explicaciones. Ahora, se sienta frente a las cámaras de mtmad para admitir si sigue enamorada de él tras su reciente ruptura y confesar si está dispuesta a volver con él.

Todos los detalles de su encuentro en Perú

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha querido contar toda la verdad sobre algo que ha sucedido recientemente. Oriana Marzoli desvela todos los detalles de su encuentro con Facundo en Perú y se sincera sobre su reencuentro. Después de todo lo que ha ocurrido entre ellos, confiesa en qué punto se encuentra su relación y cómo surgió esta inesperada situación. Además, se sincera sobre el contacto que han tenido tras poner punto final a su romance. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, ya disponible en Mediaset Infinity!