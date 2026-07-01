Lidia González 01 JUL 2026 - 09:01h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta toda la verdad sobre lo que ha sucedido entre ella y Facundo González

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Oriana Marzoli ha querido dar un paso al frente para contar toda la verdad sobre una noticia que ha salido a la luz en la última semana y desvelar algo que dejará a sus seguidores sin palabras. Después de hablar, emocionada, sobre su nuevo proyecto profesional, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ aclara si ha vuelto con Facundo González tras haber sido vistos juntos en Perú. La influencer se muestra más sincera que nunca para dar todas las explicaciones necesarias y desvelar qué tipo de relación mantienen en la actualidad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho al respecto, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar toda la verdad sobre lo que ha sucedido y desvelar si ha vuelto ha darse una oportunidad con él. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’, que ha contado todas las razones por las que tomó la decisión de finalizar su relación, confiesa si ha cambiado algo entre ellos.

Oriana Marzoli, que asegura que nunca han dejado de hablar, cuenta todos los detalles sobre cómo se dio este encuentro entre ellos. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ siempre ha sido muy transparente con sus seguidores y esta no es una excepción; por ello, la creadora de contenido explica cómo ha sido su relación desde que rompieron y en qué punto se encuentran actualmente. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!