La final del Campeonato del Mundo también convirtió las gradas del New York New Jersey Stadium en una auténtica alfombra roja

La anécdota entre Justin Bieber y BTS minutos antes de su actuación en el descanso de la final del Mundial que se ha viralizado en redes

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La final del Mundial 2026 disputada en el New York New Jersey Stadium, situado en East Rutherford, a escasos minutos de Manhattan, no solo coronó al nuevo campeón del mundo, España. También convirtió las gradas del estadio en una auténtica alfombra roja.

Nunca antes una final de un campeonato del mundo había reunido a semejante concentración de estrellas del cine, la música, el deporte, la televisión y las redes sociales, convirtiendo el torneo en un espectáculo global que va mucho más allá del fútbol.

Entre los rostros más fotografiados estuvieron dos de las mayores divas de la música internacional: Beyoncé y Jay-Z, que ocuparon uno de los palcos VIP después de actuar días antes en Nueva York.

Muy cerca de ellos se encontraba Rihanna, acompañada por A$AP Rocky, siguiendo el encuentro con una copa de champán en la mano y convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la jornada al cantar 'La Macarena'.

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Uno de los invitados más esperados era David Beckham, embajador de la FIFA y uno de los grandes iconos del fútbol mundial. El exjugador británico acudió acompañado por Victoria Beckham, mientras que también estuvieron presentes sus hijos Romeo Beckham y Cruz Beckham, junto a sus respectivas parejas. La familia fue una de las más fotografiadas durante toda la tarde.

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Entre los asistentes españoles destacaron Carlos Alcaraz y Javier Bardem, grandes aficionados al fútbol que no quisieron perderse una cita histórica.

El actor, que se personó sin Penélope Cruz, compartió protagonismo con numerosas estrellas de Hollywood y fue uno de los representantes españoles más reconocibles en las gradas del estadio.

En cuanto a figuras ligadas al fútbol, también estuvieron Andrés Iniesta justo a su familia y Gerard Piqué, entre otros. Pero no solo acudieron exfutbolistas. Estuvieron presentes figuras de otras disciplinas deportivas como Tom Brady, Rob Gronkowski, Dwyane Wade, Gabrielle Union, acompañando al exjugador de la NBA, James Harden, Draymond Green, Victor Wembanyama, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Serena Williams, Lindsey Vonn u Odell Beckham Jr.

Otro de los momentos más llamativos llegó incluso antes del pitido inicial. Tom Cruise fue el encargado de inaugurar oficialmente la final con un discurso sobre la capacidad del fútbol para unir culturas y personas de todo el mundo, protagonizando además varias imágenes junto a las mascotas infantiles del evento.

Hasta el estadio también se desplazaron actores como Matt Damon, acompañado por su esposa Luciana Barroso, Richard Gere, Adrien Brody, Jon Hamm, Jason Sudeikis, Will Ferrell, Kevin Hart, Julia Garner o Anya Taylor-Joy, entre otros.

Otra de las imágenes que más repercusión generó fue la presencia de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, una de las parejas más populares del momento. Ambos siguieron el partido desde uno de los palcos VIP y fueron protagonistas de numerosas fotografías durante toda la tarde.

El palco VIP reunió también a numerosas estrellas de la industria musical y del entretenimiento como Anna Wintour, Christina Aguilera, Pharrell Williams, Eladio Carrión, Trevor Noah, Gayle King o Winnie Harlow.

La final no solo destacó por el ambiente en las gradas. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo se celebró un espectáculo musical durante el descanso, inspirado en la Super Bowl. El show contó con artistas de talla internacional como Shakira, Justin Bieber, BTS, Coldplay, Madonna y el director Gustavo Dudamel, convirtiendo el encuentro en un fenómeno televisivo sin precedentes.