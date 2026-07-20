Redacción Galicia 20 JUL 2026 - 14:18h.

La finca ubicada en el municipio de Piñor, Ourense, está en una parcela que ocupa 16.402 metros cuadrados en total

Construida en piedra, la casa que ofrece total privacidad es de dos plantas con semisótano y cuenta con jardines

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OurenseLa mansión que Julio Iglesias compró en el municipio de Piñor (Ourense) ya se encuentra a la venta, apenas un año después de que el artista la adquiriera. Tiene siete dormitorios, 13 baños, una piscina y un lago artificial.

Según expresó en junio del 2025 a la revista 'Hola', el cantante y su mujer tenían la idea de pasar sus vacaciones de verano en ella, aunque después en ningún momento trascendió que llegase a disfrutar de la estancia.

"Es una casa bellísima en mitad del campo. A solo diez kilómetros de donde me crie de niño y visitaba a mis tíos, con cinco o seis años", rememoró en aquellas declaraciones, volviendo a su infancia.

También avanzó que el inmueble estaba listo "para vivir". Recordamos que Julio Iglesias lanzó en 1972 un tema en gallego titulado 'Un canto a Galicia, miña terra nai', haciendo un guiño al lugar donde residió de pequeño.

16.402 metros cuadrados de finca y casa de piedra

Ahora, sus planes parece que han ido por otro camino con la salida al mercado de la finca, que ocupa una parcela de 16.402 metros cuadrados. Cuenta con unos cuidados jardines, árboles y viales de acceso interiores.

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Igualmente en su zona exterior hay un hórreo, una casa de piscina, aseos, un leñero, un estanque y un cenador. El perímetro de alrededor está defendido por muros de cantería, lo que ofrece total privacidad.

En cuanto a la casa, construida en piedra, tiene una planta baja y otra superior, además de un semisótano. Unas bonitas escaleras rústicas conducen al gran vestíbulo de la vivienda.

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A la izquierda de esa entrada hay una sala de estar frente a un porche fuera, además de un comedor con acceso a una amplia cocina acristalada y muy luminosa, por tanto, con espacio de plancha.

Biblioteca, ascensor y dormitorios con buhardillas

Por la parte derecha, un arco de piedra da la bienvenida a una biblioteca, que está anexa a dos dormitorios con su baño privado y a los que se puede entrar por otra puerta independiente.

La habitación principal cuenta con dos vestidores, altos techos de madera de castaño, chimenea y otros dos baños equipados. De nuevo, unas escaleras de piedra permiten subir a la zona superior de la mansión.

Aunque también dispone de un ascensor por si alguien no quiere o no puede ir por los escalones. Las estancias de arriba están diseñadas para el descanso y el ocio.

Incluyen un balcón. Tienen dos chimeneas, zona de estar, aseo, dos dormitorios amplios con buhardillas y baños. Todas las calidades de los materiales son de alta gama, según resaltan en el anuncio de la villa.

Bodega, gimnasio, garaje y otra estancia para invitados

Esta propiedad exclusiva y solo disponible en Dils Lucas Fox dispone en su semisótano de una magnífica bodega con cocina, baño y gimnasio. Aparte de un gran espacio libre para almacenar o guardar cosas.

Un amplio garaje con acceso mediante rampa facilita el aparcamiento de vehículos en la parte trasera de la vivienda. Junto a ella hay otra construcción con dos habitaciones con baños, gran salón y cocina.

Esa estancia es idónea para cuando se recibe a invitados que están de visita temporal o para que descanse el personal de servicio del hogar. Frente a ella se ubica un jacuzzi con zona chill-out y cocina italiana.

La villa en venta, cuyo precio hay que consultar, está dotada de un sistema de alarma, placas solares para la obtención de energía renovable y calefacción mediante caldera de gasóleo.

Su superficie útil para disfrutarla al máximo con todas las comodidades descritas es de unos 1.342 metros cuadrados. Para más información, se debe contactar con la agencia inmobiliaria.