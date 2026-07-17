Equipo Outdoor 17 JUL 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se ha topado con más obstáculos de los esperados a la hora de satisfacer su único capricho en siete meses de gestación

Claudia Martínez estalla tras recibir comentarios que la acusan de “haber roto una familia”

Compartir







Claudia Martínez lleva días en una batalla por conseguir algo que parecía sencillo. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que se encuentra en la recta final de su embarazo, ha compartido con sus seguidores la odisea que ha vivido para intentar conseguir el único antojo que ha tenido en siete meses de gestación.

La exparticipante de 'Supervivientes', que atraviesa ya la semana 31 de su embarazo junto a Mario González, pidió a domicilio una tarrina de helado almendrado y le llegó otro completamente distinto, de otra marca y de otro sabor. "Un antojo en 7 meses. Uno", ha escrito indignada en sus stories, dejando claro que desde enero no había sentido ningún capricho relacionado con la comida hasta ahora.

El problema, según ha explicado ella misma, no ha sido un error del repartidor: tenía activada la opción de sustituir productos agotados por otros "similares", aunque para ella no lo son en absoluto, ya que lo que quiere es esa tarrina grande y no cualquier otro formato.

PUEDE INTERESARTE El viaje a Miami y Bahamas de Claudia Martínez y Mario González antes de convertirse en padres

La influencer ha pedido explicaciones directamente a la marca en redes, llegando incluso a pedirles que amplíen su distribución a más supermercados y restaurantes, ya que no está disponible en ningún lado. Y no es la primera vez que la sustitución le ha jugado una mala pasada: en un intento anterior, le sustituyeron la tarrina por seis helados pequeños individuales, algo que ella misma ha calificado con ironía en sus stories.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En un vídeo, Claudia ha contado que su pareja, Mario, se recorrió en coche todo el pueblo buscando el helado sin encontrarlo. Solo dieron con uno de pistacho, que ella rechazó, ya que en casa tienen el congelador lleno de almendrados, pero de los pequeños, el mismo sabor que lleva persiguiendo, aunque no el formato que realmente le apetece. "No entiendo por qué si el helado no está, me lo ponen en la lista", se ha quejado, repitiendo varias veces lo frustrada que está por algo tan sencillo en apariencia.

Ha sido Mario quien ha compartido una última foto de Claudia con dos helados en la mano. Pero esos helados son, de nuevo, los pequeños que no quería, no la tarrina que lleva persiguiendo: al final, se ha tenido que conformar con lo que sí ha tenido a mano.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Así que, de momento, el único antojo de todo el embarazo de Claudia Martínez sigue sin cumplirse del todo, aunque ella, fiel a su estilo, no ha dejado de contarlo con humor a sus seguidores en cada paso del camino.