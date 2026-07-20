Equipo Outdoor 20 JUL 2026 - 13:40h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' publica la supuesta promesa de Mario de pedirle matrimonio si España ganaba el Mundial

Claudia Martínez se sincera sobre cómo ha cambiado su relación con Mario González tras su embarazo: "Se ha transformado"

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Claudia Martínez ha arrancado un debate entre sus seguidores a partir de un recuerdo del verano de 2024. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que atraviesa la recta final de su embarazo, ha recordado la promesa que Mario le hizo en julio de aquel año: si España ganaba la Eurocopa, la haría madre. La promesa se cumplió. Y desde ese punto ha lanzado una pregunta a quienes la siguen: ¿qué debería prometerse ahora para cumplirse en dos años?

La respuesta ha sido casi unánime: matrimonio. La que fuera concursante de 'Supervivientes', que lleva más de tres años junto a Mario González, ha reconocido que tampoco lo veía tan descabellado. Incluso ha añadido un argumento a favor: dentro de dos años, la pequeña Valentina ya tendría edad suficiente para llevar los anillos en la ceremonia. Mario aparecía mencionado directamente en tono de broma, para que no perdiese de vista lo que sus seguidores tenían en mente para él.

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Lo que vino después parecía la confirmación definitiva que todos esperaban. La catalana ha publicado de nuevo la misma fotografía de Mario, pero con la pantalla del móvil claramente modificada. En ella podía leerse: "Si España gana el Mundial te pido matrimonio". Sobre la imagen ha escrito una sola frase: "Y punto", con emojis de anillos. Los mensajes de felicitación han empezado a llegar sin parar.

La influencer no ha tardado en mostrar la avalancha de reacciones que había generado: cientos de mensajes de personas que daban por hecha la promesa, la felicitaban o ya hacían planes para la boda. Todo apuntaba a que la pedida de mano era real.

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Entonces ha llegado la aclaración. La creadora de contenido ha confesado entre risas que todo había sido un montaje: la imagen estaba trucada. Había tomado la misma fotografía de dos años atrás y había editado con inteligencia artificial lo que aparecía en la pantalla del móvil de Mario. Él, en ningún momento, había prometido nada. Lo que sus seguidores habían celebrado como una futura pedida era una invención suya.

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Claudia ha cerrado la secuencia señalando el efecto colateral de todo lo que había montado. Después de la avalancha de mensajes y las reacciones de sus seguidores, Mario quedaba en el centro de todas las expectativas. La presión sobre él era evidente, y ella misma lo ha reconocido: "Mi pobre, qué presión tiene ahora". Aunque también ha dejado claro que no hace falta ninguna promesa para estar feliz: con lo que les espera este año, ya tiene más que suficiente.