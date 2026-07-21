Sami Sheen, hija del actor de 'Dos hombres y medio' y Denise Richards, ha decidido hablar para desmontar uno de los rumores que más se repetían sobre ella

Charlie Sheen, la estrella más problemática de Hollywood: adicciones, polémicas y redención

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Durante años, el apellido Sheen ha estado inevitablemente ligado a la polémica. Charlie Sheen, uno de los actores más famosos de Hollywood gracias a series como 'Dos hombres y medio', ha protagonizado algunos de los escándalos más sonados de la industria del entretenimiento. Sin embargo, ahora es su hija mayor, Sami Sheen, fruto de su relación con la actriz Denise Richards y con quien estuvo casado entre 2002 y 2006, quien ha decidido hablar para desmontar uno de los rumores que más se repetían sobre ella: que vive gracias al dinero de su padre.

La joven de 22 años ha respondido a quienes aseguraban que el actor financia su lujoso estilo de vida, incluida la casa junto al mar que hace días mostró en redes sociales. Su respuesta no ha dejado lugar a dudas.

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"Si tuviera el dinero de mi padre, lo admitiría sin problema. Este hombre no me ha dado ni un centavo en más de cuatro años. Me mantengo completamente sola desde que cumplí los 18 años", ha afirmado a través de un vídeo publicado en TikTok.

Asimismo, deja claro que el dinero con el que paga sus gastos procede íntegramente de su trabajo como creadora de contenido en OnlyFans. "Mi padre no me compró la casa de la playa. Estas tetas sí lo hicieron", ha comentado con ironía mientras señalaba su pecho, antes de añadir entre risas: "Así que suscribíos". Aunque alberga contenidos de diferentes tipos, es conocida principalmente por el contenido para adultos.

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La relación entre padre e hija

Sus declaraciones también dejan entrever que la relación con su padre continúa siendo complicada. Según explicó, Charlie Sheen sí habría comprado hace poco un coche a su hermana pequeña, Lola Sheen, pagando el importe completo. Después de enterarse, Sami le pidió que le regalara un caballo de un precio similar, pero asegura que aquella conversación marcó prácticamente el final del contacto entre ambos.

"Si eso no os hace entender que mi padre no me ayuda absolutamente en nada, no sé qué lo hará", indicó.

No es la primera vez que la joven habla sobre el distanciamiento familiar. Hace unos meses incluso llegó a afirmar que preferiría hacer "literalmente cualquier otra cosa" antes que salir a comer con su padre, reflejando la frialdad que existe actualmente entre ambos.

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El largo historial de polémicas de Charlie Sheen

Las tensiones familiares no son el único episodio polémico que rodea al actor.

Charlie Sheen fue durante años una de las mayores estrellas de la televisión estadounidense gracias a su papel protagonista en 'Dos hombres y medio'. Sin embargo, su carrera quedó marcada por numerosos escándalos relacionados con el consumo de drogas, problemas de alcohol, enfrentamientos públicos con los productores de la serie y declaraciones que dieron la vuelta al mundo.

En 2011 fue despedido de la exitosa comedia tras una serie de conflictos con la producción, iniciando una etapa especialmente convulsa de su vida personal y profesional. Años después, en 2015, anunció públicamente que era portador del VIH, una confesión con la que aseguró querer poner fin a años de rumores y chantajes.

Aunque en los últimos años ha intentado reconstruir su imagen pública y mantener una vida más estable, la relación con parte de su familia sigue siendo objeto de atención mediática.