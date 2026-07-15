El portazo de Ester Expósito, pareja de Mbappé, tras la derrota de Francia

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Ester Expósito ha quedado en el centro de todas las miradas tras la semifinal del Mundial entre España y Francia, un partido que ha enfrentado a la selección española, país de la actriz, contra el equipo francés de Kylian Mbappé, su supuesto novio. La intérprete ha sido entrevistada por la prensa tras la victoria española, pero ha evitado pronunciarse sobre su relación con el futbolista y ha ignorado a los medios de comunicación que le han preguntado por su presencia en el Mundial y por el equipo al que ha apoyado.

La relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé ha generado una gran expectación desde que ambos han sido relacionados sentimentalmente. La pareja no ha confirmado públicamente su noviazgo, pero las redes sociales han acumulado imágenes en las que ambos han aparecido juntos y han alimentado los rumores. Se conocieron en una fiesta privada en Madrid y, desde entonces, se han relacionado en varias ocasiones. Además, han protagonizado una polémica durante unas vacaciones posteriores a las derrotas del Real Madrid, cuando la cercanía entre ambos provocó numerosos comentarios entre los seguidores del futbolista y de la actriz.

Ester Expósito y Kylian Mbappé no han confirmado su relación públicamente, pero los redes sociales están inundadas de imágenes de los dos juntos

Durante el Mundial, Ester Expósito no ha acompañado a Mbappé en ninguno de los encuentros de Francia y tampoco ha estado presente en la semifinal contra España. La actriz ha permanecido en Madrid y no ha dejado ninguna pista sobre la selección a la que ha apoyado durante el enfrentamiento. Tras la eliminación francesa, las preguntas sobre su reacción y sobre su situación sentimental con Mbappé han quedado abiertas, aunque ella no ha ofrecido ninguna declaración al respecto.