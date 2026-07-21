Lidia González 21 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ da un paso al frente para contar en qué punto se encuentra su situación sentimental

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Sandra Barrios está atravesando un momento muy feliz y no puede ocultar cómo se siente al respecto. Después de desvelar el motivo por el que no se fue a vivir con su expareja a pesar de su insistencia, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del amigo especial al que está viendo tras su ruptura con Juanpi Vega. La influencer ha querido actualizar el punto en el que se encuentra a nivel personal y se ha abierto en canal frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no puede estar más contenta y tampoco quiere negarlo. La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha dejado atrás las lágrimas y la tristeza del anuncio de su crisis con Juanpi Vega, sustituyéndola por una amplia sonrisa. Ahora, la influencer ha dado un paso al frente para explicar todos los detalles de lo que está ocurriendo: “Nos conocimos en Cádiz”. Sin embargo, se mantiene firme después de las declaraciones de su exnovio en la que aseguraba que estaba tonteando con alguien: “No tengo que dar explicaciones a nadie”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hecho una escapada con su nuevo amigo especial y cuenta cómo se ha sentido con él. Además, desvela el gran gesto que ha tenido con ella: “Para que yo me sienta en casa”. La creadora de contenido habla del chico motero al que está conociendo y confiesa cuál ha sido la mejor parte de este sorprendente plan que han hecho juntos. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado en la vida de la andaluza, en exclusiva, para Mediaset Infinity!