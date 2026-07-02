Lidia González 02 JUL 2026 - 15:50h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo se siente tras descubrir que Sandra Barrios está conociendo a un chico

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Juanpi Vega se sienta frente a las cámaras de mtmad con muchas ganas de hablar sobre un tema referido a su expareja y sobre el que ha querido aclarar algunas cosas. Después de que saliese a la luz el fin de su relación, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que Sandra Barrios está tonteando con un chico. El influencer cuenta todos los detalles y se sincera al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido se ha sincerado sobre esta información que le ha llegado sobre la andaluza y no ha dudado en contarlo: “Me lo han dicho”. Con el corazón en la mano, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo se siente tras descubrirlo y asegura: “Si lo hace, prefiero no verlo ni saberlo”. Además, el influencer, que se sinceraba sobre la situación que está viviendo, desvela si él ha está conociendo a alguien tras su ruptura.

PUEDE INTERESARTE Nuevos detalles de la crisis de Sandra Barrios y Juanpi Vega

Juanpi Vega desvela cuándo se besó con Sandra Barrios tras ‘GH DÚO’

Tras salir a la luz el fin de su romance, se ha hablado mucho sobre los tiempos en los que han ido sucediendo los acontecimientos, ya que lo han mantenido todo en estricto secreto. Ahora, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido aclararlo todo. Por ello, desvela cuándo se besó con Sandra Barrios, por primera vez, tras ‘Gran Hermano DÚO’. El influencer cuenta todos los detalles sobre cómo se dio este momento y ordena cronológicamente lo que ha pasado en su segundo intento.

PUEDE INTERESARTE Sandra Barrios explica el motivo por el que ocultó su relación con Juanpi Vega

El exparticipante de ‘LIDLT’ habla de sus planes de futuro con Sandra antes de romper

Juanpi Vega ha querido hablar desde el corazón y contando toda la verdad de su reconciliación con Sandra Barrios. El creador de contenido no ha escondido lo ilusionado que estaba y admite que estaba “enamorado” de ella. El influencer habla de los planes de futuro que tenía con ella antes de romper y asegura tajantemente: “Pensaba que íbamos a formar una familia”. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!